La Juventus e Allegri deludono: lo Stadium non perdona

Juventus involuta e mai seriamente pericolosa contro il Bologna: la squadra di Allegri chiude sotto di una rete il primo tempo della sfida dell’Allianz Stadium

La Juventus fatica più del dovuto a entrare in partita e che chiude sotto all’intervallo del match dell’Allianz Stadium contro il Bologna, avanti grazie alla rete di Ferguson. Bianconeri involuti e lontani al momento dalla convincente prestazione di Udine, con Skorupski a fare quasi da spettatore e mai seriamente impegnato dal duo Vlahovic-Chiesa.

Stentano le due punte, ma in generale è tutta la squadra di Massimiliano Allegri a non creare gioco e ad avere difficoltà nell’impensierire la finora attenta difesa felsinea. La Juve balla anche in difesa, con la formazione di Thiago Motta che ha sfiorato addirittura il raddoppio dopo il vantaggio firmato da Ferguson, uomo a tutto campo e il migliore per il momento della sfida dello ‘Stadium’. Dopo due minuti di recupero piovono fischi (e non solo la pioggia battente) su Danilo e compagni, con il pubblico di fede juventina spazientito per la grigia prestazione dei propri beniamini. Vedremo se subito dopo l’intervallo Allegri operare qualche mossa per cambiare il trend, con i tifosi dell’Allianz (oggi sold out) che hanno invocato a più riprese Paul Pogba.