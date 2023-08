Napoli-Sassuolo, probabili formazioni: torna Kvaratskhelia, Berardi ancora out

Le probabili formazioni di Napoli-Sassuolo, match valido per la 2a giornata della stagione 2023-2024 di Serie A: rientra Kvara, Dionisi ancora senza Berardi

I campioni d’Italia tornano per la prima volta al Maradona con lo Scudetto cucito sulla maglia e lo fanno per affrontare il Sassuolo. Gli azzurri sono reduci dal successo per 3-1 sul Frosinone in trasferta, mentre la squadra di Dionisi ha perso la prima, in casa, contro l’Atalanta.

Rudi Garcia, all’esordio assoluto tra le mura amiche, schiererà un 11 titolare simile a quello visto la scorsa settimana allo Stirpe, salvo due variazioni: il recupero di Kvaratskhelia sulla sinistra e quello dal primo minuto di Anguissa, sceso in campo solo nella ripresa appena 8 giorni fa.

Dopo il ko patito per mano della Dea, i nero-verdi tenteranno lo sgambetto ai campioni d’Italia in carica, ma lo faranno ancora una volta senza Domenico Berardi. L’attaccante è rientrato in gruppo, ma non ha recuperato la forma migliore e si attenderà la prossima settimana, a calciomercato finito, per rivederlo in campo.

Napoli-Sassuolo, le probabili formazioni della partita

Tra i padroni di casa si siederanno in panchina, con ogni probabilità, Giacomo Raspadori, partito titolare a Frosinone e Cajuste, reduce da un debutto infelice. Resta vivo il ballottaggio tra Olivera e Mario Rui. Out anche Lozano, sempre più fuori dal progetto.

Nel Sassuolo sarà ancora Pinamonti a guidare l’attacco con Laurientè, Bajrami e Defrel alle sue spalle come supporto. Resta aperta l’ipotesi Volpato nel tridente dietro la punta, ma è possibile che Dionisi lo sfrutti a gara in corso.

Di seguito le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All: Garcia

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Viti, Vina; Maxime Lopez, Mathesu Henrique; Defrel, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All: Dionisi.

Napoli-Sassuolo, dove vederla in tv

La sfida tra Napoli e Frosinone valida per la 2a giornata di campionato ed in programma dalle 20.45, sarà trasmessa su DAZN. Per guardare l’incontro basterà essere in possesso di un abbonamento e dell’applicazione ufficiale, scaricabile su dispositivi mobili o su PlayStation, XBOX, Amazon Fire Stick, Google Chromecast, TIMVISION Box o sulle moderne Smart TV.

Il calendario di Napoli e Sassuolo

Dopo la sfida contro il Sassuolo, il Napoli tornerà a giocare nuovamente al Maradona sabato prossimo alle 20.45 nel primo big match di stagione, contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri, una delle poche squadre che è riuscita ad ottenere almeno una volta i 3 punti contro i partenopei di Spalletti.

Per il Sassuolo, invece, partita in programma venerdì alle 18.30 per quello che sarà il primo anticipo della terza giornata di campionato. I nero-verdi se la vedranno con il sorprendente Verona, una delle squadre a punteggio pieno in questo campionato dopo i successi su Empoli e Roma.