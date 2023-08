Inter, ultimo urlo a centrocampo: la mossa UFFICIALE dall’interno

Dall’interno dell’Inter ‘lavorano’ all’ennesimo colpo per il centrocampo nerazzurro: la mossa che porta tutto allo scoperto

L’Inter ha aperto il campionato con un bel 2-0 sul Monza e domani sera cerca il secondo successo in casa del Cagliari di Ranieri neopromosso. Non ci sarà Acerbi, che oggi ha lasciato anzitempo il centro sportivo di Appiano per un guaio fisico. Simone Inzaghi dovrà quindi sostituirlo e prepara la difesa con Darmian che ha recuperato, insieme a de Vrij e Bastoni.

In attesa, ovviamente, di Benjamin Pavard che ormai non si allena più col Bayern e non è tra i convocati per il match di campionato di oggi. Addirittura la ‘Bild’ riporta che i bavaresi fanno sapere come il giocatore lamenti ancora problemi alla schiena e addirittura soffra di nausea a causa del suo stato psicologico in relazione al trasferimento. Il francese vuole solo l’Inter, che attende il via libera di Tuchel, intenzionato ad avere prima un sostituto. Con il duttile centrale ex Stoccarda i nerazzurri sistemeranno così la difesa mentre a centrocampo Sensi completerà il reparto dopo il naufragio dell’operazione Samardzic. Anche se c’è chi all’interno del club vorrebbe un altro colpo e anzi lo avrebbe già deciso, avanzando al giocatore la propria ‘proposta’. Si tratta di Alessandro Bastoni, che spera di riabbracciare Andrea Colpani.

Bastoni chiama Colpani all’Inter: cosa succede

Il classe ’99 del Monza ieri è stato grande protagonista con la doppietta nel 2-0 all’Empoli e si sta mettendo in mostra. Tanto da attirare già più di qualche interesse. Nel post su Instagram celebrativo della sua splendida serata, Bastoni ha scritto un commento a Colpani dicendo: “Come to Inter!” E il centrocampista dei brianzoli ha risposto con le emoji delle risate.

I due sono molto amici, sono cresciuti insieme nell’Atalanta. Ad ora si tratta ovviamente solo di uno scambio social, ma non c’è dubbio che sarebbe un colpo da Inter e da Marotta. Per il profilo del giocatore, giovane e di talento, non ancora così costoso. Senza contare gli ottimi rapporti tra i due club, che in questi tre anni hanno chiuso parecchie operazioni. E il fatto che l’Inter abbia buonissimi uffici anche con l’agente di Colpani, Tullio Tinti, che è lo stesso di Bastoni – fresco di rinnovo – ma anche di Scalvini. Ovvero un altro giocatore nei sogni di Marotta, che lo tiene sempre in caldo. E che verosimilmente diventerebbe il suo primo obiettivo in caso di problemi insormontabili per Pavard. Su Colpani, inoltre, da non sottovalutare la presenza della Juventus, che lo tiene d’occhio e ha anche lei dei canali già aperti con Galliani.