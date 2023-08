Bomba dalla Francia, oltre 15 milioni: Juventus ancora in gioco

Calciomercato Juventus, dalla Francia ne sono sicuri: l’offerta è già arrivata. La posizione dei bianconeri e i possibili sviluppi

Nella conferenza stampa di presentazione alla sfida contro il Bologna, Max Allegri ha avvisato i suoi: servirà una gara importante alla Juventus per confermare il bel successo ottenuto contro l’Udinese e provare ad inanellare una mini-striscia di risultati utili consecutivi.

In Friuli ha sorpreso positivamente il nuovo atteggiamento tattico assunto dalla compagine di Allegri, in grado di pressare alto e di costruire inedite trame di gioco grazie ad un atteggiamento di squadra più propositivo. Tra le tante note lieti, il centrocampo ha sicuramente calamitato l’attenzione mediatica. Tuttavia la mediana è uno dei reparti finiti sotto la lente di ingrandimento di Giuntoli che, nel caso in cui riuscisse a sistemare delle cessioni, potrebbe ritagliarsi interessanti spazi di manovra per puntellare la zona nevralgica del campo.

Calciomercato Juventus, assalto del Lens per Diarra: no dello Strasburgo

In diverse circostanze vi abbiamo svelato come il profilo di Diarra piaccia e non poco alla dirigenza bianconera. Senza uscite nella zona nevralgica del campo, però, la Juventus non può affondare il colpo. Si era parlato di una possibile uscita di Mckennie, ma per il texano non sono arrivate offerte concrete almeno per il momento.

Ecco perché i diversi club sulle tracce di Diarra, almeno in linea teorica, potrebbero avere campo libero e scalzare definitivamente la Juventus. A tal proposito da non sottovalutare l’ultima indiscrezione che trapela dalla Francia. Secondo quanto evidenziato da Direct Racing, infatti, il Lens avrebbe messo sul piatto un’offerta da circa 15 milioni di euro più bonus per provare a battere la concorrenza. Secco no da parte dello Strasburgo che non vorrebbe privarsi del suo gioiello a meno di offerte folli. Dal canto suo il classe ‘2004 non ha alcuna intenzione di forzare la mano per chiudere di essere ceduto, entrando in rotta di collisione con il club che ne coltivato la crescita, lanciandolo sui grandi palcoscenici. Il futuro di Diarra, dunque, è ancora un rebus: la Juventus monitora la situazione, per adesso da una posizione piuttosto defilata.