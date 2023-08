Juventus beffata dall’ex: affare ‘stregato’, così salta tutto

Calciomercato Juventus, dalla Francia arrivano importanti aggiornamenti: l’effetto domino rischia di essere indigesto per i bianconeri

Si prospettano ore importanti in casa Juventus sia sul fronte entrate che su quello uscite. La dirigenza bianconera è al lavoro per provare a capitalizzare eventuali occasioni. Tuttavia eventuali colpi in entrata saranno subordinati solo ed esclusivamente a quelle uscite con le quali la ‘Vecchia Signora’ riuscirà a sfoltire il proprio organico.

Nel caso in cui si materializzassero cessioni a centrocampo, ad esempio, non è escluso che la Juve possa nuovamente provare ad intensificare i contatti per Habib Diarra. Il gioiellino franco-senegalese, resosi protagonista di una stagione importante con la maglia dello Strasburgo, ha calamitato l’interesse di molti addetti ai lavori, pronti a darsi battaglia per mettere le mani sul classe ‘2004. Fino a questo momento la Juventus non ha affondato il colpo, preferendo tergiversare. La mancata uscita di Mckennie, sotto questo punto di vista, pesa come una spada di Damocle sulle strategie di Giuntoli per rinforzare la zona nevralgica del campo.

Calciomercato Juventus, anche il Marsiglia su Diarra: i possibili scenari

Ragionando sui possibili obiettivi di mercato del Marsiglia, infatti, footmercato.net ha svelato come nella lista dei desideri di Longoria ci sia proprio Diarra. Il millenial piace per il suo carisma e la capacità di interpretare al meglio diverse fasi di gioco.

Sebbene il club provenzale non abbia ancora avanzato una proposta ufficiale, ci sono stati contatti frequenti tra le parti per capire eventuali margini di manovra. L’irruzione del Marsiglia potrebbe a questo punto rovinare i piani della Juventus, che non ha ancora sbloccato quelle cessioni dalle quali spera di ricavare un discreto tesoretto. Un altro profilo che stuzzica e non poco al Marsiglia, come confermato da team football.fr, è quello di Kondogbia. Si prospettano ore importanti sotto questo punto di vista: l’effetto domino, derivante dal sempre più probabile addio di Guendouzi, potrebbe tagliare fuori la Juventus dalla corsa a Diarra. Seguiremo gli eventuali sviluppi.