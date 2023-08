Assegno da oltre 100 milioni: Juventus assediata, doppio affare da sogno

Allarme dall’Inghilterra per la Juventus: tre colpi da sogno che potrebbero chiamare agli straordinari i bianconeri

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Juventus-Bologna, con i bianconeri che vogliono trovare quella continuità di rendimento che nelle ultime stagioni ha rappresentato una vera e propria spada di Damocle per la compagine di Allegri. A pochi giorni dalla chiusura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, però, sono ancora le indiscrezioni legati ai possibili affari a prendersi le luci della ribalta.

Con la telenovela Lukaku quasi giunta al capolinea, con il belga sempre più vicino a diventare un nuovo calciatore della Roma, la Juventus non dovrebbe rivoluzionare il suo reparto offensivo. Tuttavia le ultime indiscrezioni che arrivano dall’Inghilterra potrebbe complicare e non poco le strategie di Giuntoli. La ricca offerta araba per Salah, infatti, continua a stuzzicare non poco l’egiziano. Nonostante la chiusura di Klopp, che ha detto di puntare ancora molto sul suo gioiello offensivo, l’Al-Ittihad è pronto a ritornare alla carica mettendo sul piatto un maxi rilancio per convincere il Liverpool.

Calciomercato Juventus, intrigo Salah: il Liverpool continua a seguire Chiesa e Thuram

Qualora Salah dovesse effettivamente lasciare il Liverpool, i Reds potrebbero far spesa proprio in casa Juventus. Come riferito da CaughtOffside, infatti, Federico Chiesa continua ad essere un profilo valutato con estrema attenzione dal club inglese. L’esterno italiano, per il quale il Liverpool ha effettuato dei sondaggi esplorativi già nei mesi scorsi, è valutato dalla Juventus non meno di 60 milioni di euro.

Legato ai bianconeri da un contratto in scadenza nel 2025, Chiesa ha sempre messo la Juve in cima alla lista delle sue priorità. Laddove si dovesse concretizzare la cessione di Salah, però, il Liverpool avrebbe molti argomenti (e tantissimi soldi) per provare il colpo Chiesa. Inoltre i Reds potrebbero entrare nell’ordine di idee di affondare il colpo anche per Khephren Thuram, accostato in tempi e in modi diversi anche alla Juventus.

Reduce da una stagione da urlo, l’asso francese è valutato circa 50 milioni di euro dal Nizza; soldi che eventualmente il Liverpool sarebbe tentato di mettere sul piatto. Doppio scenario ipotetico da valutare con estrema attenzione con il Liverpool protagonista. Staremo a vedere se e quali saranno i nuovi intrecci con la Juventus.