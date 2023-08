Violento nubifragio: le ultime su Monza-Empoli

Pioggia battente e forti raffiche di vento a Monza: le condizioni dell’U-Power Stadium prima del fischio d’inizio della sfida di campionato contro l’Empoli

Un violento nubifragio si è abbattuto sulla Brianza e su Monza a circa due ore dal fischio d’inizio del match tra i biancorossi e l’Empoli.

Forte pioggia e raffiche di vento sul capoluogo brianzolo, che sta creando qualche disagio per l’afflusso all’U-Power Stadium e l’arrivo dei tifosi allo stadio. Situazione che dopo circa mezz’ora è comunque ritornata alla normalità, con gli steward che dopo aver sistemato e ripulito le zone d’accesso hanno aperto i tornelli per gli spettatori. La partita si giocherà regolarmente, anche se sono previsti nuovi temporali su Monza nelle prossime ore.

Il terreno di gioco ha retto ed è in buone condizioni, con la squadra di Palladino a caccia della prima vittoria in campionato dopo il ko di San Siro contro l’Inter. In attesa delle formazioni ufficiali, Mota dovrebbe guidare l’attacco biancorosso con Colpani e Caprari alle spalle, partirà ancora dalla panchina invece Petagna che resta sul mercato (Cagliari in pole). Zanetti in casa empolese punterà invece su Caputo come terminale offensivo con il trio Cancellieri, Baldanzi e Gyasi sulla trequarti. In porta ci sarà Perisan dopo l’infortunio di Caprile.