Pioli esalta il Milan e aspetta l’attaccante: “Passi significativi, il club sa cosa fare”

Le dichiarazioni del tecnico rossonero, in conferenza stampa, al termine della partita di San Siro contro il Torino

Il Milan fa due su due. La squadra di Stefano Pioli non sbaglia e conquista i tre punti contro il Torino, grazie, ancora una volta a Christian Pulisic, che sblocca il match, e Olivier Giroud.

Il francese è perfetto dal dischetto e per ben due volte batte Milinkovic-Savic. C’è, poi, anche la stupenda rete di Theo Hernandez, che partecipa così alla festa. Pioli può dunque sorridere per la grande prova offensiva della sua squadra. Si sono messi in evidenza anche Rafael Leao, con le sue solite accelerate, e Loftus-Cheek, protagonista con l’assist per Pulisic.

Pioli, intervenuto in conferenza stampa, non si dice stupito da quanto stia offrendo la squadra: “Non sono sorpreso da questo Milan – ammette il tecnico dei rossoneri – Li vedo allenarsi ogni giorno e so cosa possono darmi. Ho visto dei passi in avanti significativi e importanti rispetto alla prima uscita, ma non siamo ancora perfetti. Si sta formando un bel gruppo, che crede in quello che fa. Siiamo diversi dall’anno scorso, è troppo presto per dare dei giudizi e dei pareri così decisi”.

Milan, da Krunic al nuovo attaccante: Pioli ha le idee

Nel corso della conferenza stampa inevitabilmente si affronta l’argomento mercato. Si parla così del possibile acquisto di un attaccante.

Queste sono le ore dei rumors legati a Taremi, ma sullo sfondo, come raccontato su Calciomercato.it, resta viva l’ipotesi Jovic. Pioli, anche stasera, ha fatto capire di aspettarsi un vice Olivier Giroud: “Nuovo attaccante? Sapete come la penso, al momento stiamo bene così, ma mancano ancora dei giorni alla chiusura del mercato e il club saprà cosa fare”.

Una battuta arriva, infine, su Rade Krunic. Il bosniaco, fondamentale per dare equilibrio alla squadra, anche stasera, non lascerà il Milan, nonostante l’interesse del Lione, oggi presente a San Siro, e del Fenerbahce. Pioli se lo tiene stretto e non teme di doverlo sostituire quando si giocherà ogni tre giorni: “Quando non ci sarà Rade – prosegue il mister -, metterò in campo un calciatore con altre caratteristiche. L’importante è avere i principi di gioco, l’importante è essere sempre propositivi”.