Palladino invoca il centravanti e ritrova il suo Monza: “L’Inter ci ha fatto arrabbiare”

Il Monza sul velluto contro l’Empoli, con i biancorossi trascinati dall’immarcabile Colpani. Le dichiarazioni di Raffaele Palladino a fine gara in conferenza stampa

Il Monza conquista il primo successo stagionale dopo il tonfo in Coppa Italia contro la Reggiana e il ko di San Siro al cospetto dei vicecampioni d’Europa dell’Inter.

Raffaele Palladino applaude la prova dei suoi giocatori dopo il 2-0 rifilato all’Empoli, con Colpani MVP della contesa con la strepitosa doppietta che ha steso i toscani: “Partita perfetta? Ho visto un grande Monza, nuovamente affamato e con la giusta cattiveria. I ragazzi in settimana hanno reagito molto bene, l’Inter ci aveva fatto un po’ arrabbiare. Abbiamo giocato una gara di spessore, concedendo il giusto a una squadra temibile come l’Empoli”, le parole di Palladino in conferenza stampa. Il tecnico di casa esalta le gesta di Colpani, assoluto protagonista all’U-Power Stadium: “Già l’anno scorso ha fatto un campionato importante. Gli mancava qualcosa a livello fisico e ha fatto un grande lavoro fuori con una dieta particolare, mettendo su forza e muscoli. Il talento poi ce l’ha ed è capace di fare queste cose in campo… Sono convinto che ci darà una grandissima mano”.

Ottima prova anche per Gagliardini, dominatore a centrocampo: “L’ho voluto io, ha un grande spessore umano oltre a essere un ottimo giocatore. Ha dato tutto, a un certo punto verso la fine volevo toglierlo ma vedevo che continuava ad andare forte. Ci tiene a dimostrare che può fare ancora la differenza in Serie A”. Chi non stupisce più è invece Ciurria, dirottato per l’occasione sulla corsia mancina: “Può giocare in qualsiasi posizione, ormai tutti lo conosciamo. Per lui non cambia nulla: può giocare, e bene, ovunque. Mi servivano due giocatori col piede forte in entrambe le fasce. Lui e Birindelli hanno fatto bene”, ha risposto Palladino alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it. L’unica nota stonata è l’infortunio di D’Ambrosio: “Non ho ancora visto Danilo, spero non sia nulla di grave. Ha avuto un problema alla caviglia che sarà valutato nei prossimi giorni”.

Monza-Empoli, Zanetti non cerca scuse: “Anche io devo alzare i giri del motore”

Infine sul mercato, con il Ceo Galliani a caccia di un centravanti dopo l’arrivo di Akpa Akpro in mediana: “No, in avanti ancora non siamo a posto. Sapete che cerchiamo un centravanti, con la società siamo in perfetta sintonia. Il mercato è imprevedibile, cerchiamo un profilo con determinate caratteristiche e speriamo che alla fine arrivi. Anche se oggi, devo sottolinearlo, tutti gli attaccanti che hanno giocato hanno fatto bene”.

C’è delusione invece nelle dichiarazioni post partita di Paolo Zanetti. L’allenatore dell’Empoli non cerca scuse in conferenza: “Abbiamo perso meritatamente, siamo stati troppo rinunciatari e poco aggressivi. Abbiamo concesso troppo a una squadra di qualità come il Monza e giustamente abbiamo pagato. Nella ripresa ci abbiamo provato, però oggi la prestazione generale non è stata ottimale. Per me la sconfitta è meritata”. Zanetti aggiunge dando un monito ai suoi: “C’è da fare tanta strada, abbiamo davanti ancora un campionato intero. Dal mercato sono arrivati diversi giocatori, abbiamo tanti giovani che devono mettersi a regime e darci nuova energia. Chi è rimasto dopo l’impresa dello scorso anno deve alzare un po’ i giri, a partire dal sottoscritto. Dobbiamo farlo con i fatti e non solo a parole. Siamo un cantiere aperto, abbiamo sicuramente margine davanti, però serve fare qualcosa in più rispetto alla gara di oggi”.