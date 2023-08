Pagelle e tabellino Monza-Empoli (2-0): Colpani irresistibile, delude Baldanzi

Pagelle, voti e tabellino di Monza-Empoli, match dell’U-Power Stadium valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A. Colpani MVP della sfida: doppietta decisiva per il fantasista biancorosso

Il Monza trova la prima vittoria stagionale dopo il KO di sabato scorso a San Siro contro l’Inter. All’U-Power Stadium a prendersi la scena è Andrea Colpani, protagonista della doppietta decisiva che stende l’Empoli.

I biancorossi di Palladino sono subito in palla e colpiscono una traversa con l’ottimo Gagliardini, prima del Colpani show: il fantasista pennella la magia del vantaggio con un sinistro irresistibile sotto la traversa. A inizio ripresa l’ex Atalanta si ripete, trovando di testa sul traversone dell’imprendibile Ciurria il guizzo del raddoppio. Male l’Empoli di Zanetti, pericolosa solo con il bolide da fuori di Marin (l’unico a salvarsi) e nel recupero con il neoentrato Piccoli. Delude Baldanzi, malissimo Gyasi.

MONZA

Di Gregorio 6,5

Izzo 6,5 (70′ D’Ambrosio 6)

Pablo Marì 6

Caldirola 6,5

Birindelli 6,5 (82′ Pereira SV)

Pessina 6,5

Gagliardini 7

Ciurria 7,5

Colpani 8 (88′ V.Carboni SV)

Caprari 6,5 (82′ Zignato SV)

Mota 5,5 (70′ Maric 5,5)

All. Palladino 7

TOP MONZA: Colpani 8 – Disegna calcio e si inventa un gol da antologia che spacca la contesa. Nella ripresa non si accontenta e firma la prima doppietta con la maglia del Monza, sfruttando il cross col contagiri di Ciurria. Anche Silvio Berlusconi, che era un suo estimatore, applaudirebbe da lassù.

FLOP MONZA: Mota 5,5 – Cincischia troppo palla la piede e non ha l’istinto killer negli ultimi sedici metri. Dribbling e fraseggio con i compagni non bastano: urge subito un centravanti per Palladino…

EMPOLI

Perisan 5,5

Ebuehi 5

Ismajli 5,5

Luperto 5

Cacace 5 (54′ Pezzella 5,5)

Haas 5,5

Marin 6,5 (74′ Piccoli 5)

Cancellieri 4,5 (46′ Fazzini 6)

Baldanzi 5

Gyasi 4,5 (54′ Cambiaghi 5,5)

Caputo 5,5 (74′ Shpendi SV)

All. Zanetti 5

TOP EMPOLI: Marin 6,5 – Uno dei pochi se non l’unico a salvarsi nel brutto pomeriggio empolese. Cerca di dare brillantezza alla manovra e per poco non trova il gol del pareggio dopo una violenta botta da fuori.

FLOP EMPOLI: Gyasi 4,5 – L’Empoli fa poco in attacco, l’ex Spezia non trova mai lo spunto e perde palloni sanguinosi sulla trequarti. Non crea pericoli e non fa male alla difesa di casa: bocciato.

Arbitro: Aureliano 6,5

TABELLINO

MONZA-EMPOLI

46′ e 53′ Colpani

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo (70′ D’Ambrosio), Pablo Marí, Caldirola; Birindelli (82′ Pereira), Pessina, Gagliardini, Ciurria; Colpani, Caprari (82′ Vignato); Mota (70′ Maric). A disposizione: Sorrentino, Gori, Machin, F.Carboni, V.Carboni, Petagna, Bondo, A.Carboni, Cittadini, Kyriakopoulos. Allenatore: Palladino

Empoli (4-2-3-1): Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace (54′ Pezzella); Haas, Marin (74′ Piccoli); Cancellieri (46′ Fazzini), Baldanzi, Gyasi (54′ Cambiaghi); Caputo (74′ Shpendi). A disposizione: Seghetti, Stubljar, Pezzella, Walukiewicz, Grassi, Kovalenko, Guarino, Bereszynski, Ranocchia. Allenatore: Zanetti

Arbitro: Aureliano (sez. Bologna)

VAR: Abbattista

Ammoniti: Baldanzi (E), Izzo (M), Haas (E)

Espulsi: –

Note: recupero 5′ e 6′; spettatori 8.155