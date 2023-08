Milan-Torino, voti e tabellino primo tempo | Perla di Hernandez, locomotiva Loftus-Cheek

Voti e tabellino del primo tempo di Milan-Torino, sfida di San Siro, valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A

Il Milan prova a fare la partita, ma gli spazi concessi dal Torino non sono tanti. Poi al 32′ ci pensa il solito Pulisic, che sfrutta in pieno un assist di Loftus-Cheek, a portare avanti i rossoneri e il match esplode.

Il Torino trova pochi minuti il pareggio con Schuurs, con l’inglese che se lo perde in marcatura. Il Milan ritorna avanti per via di un rigore concesso per fallo di mano di Buongiorno che tocca il pallone con la mano. Dal dischetto Giroud non sbaglia. Nel recupero arriva anche il gol di Theo Hernandez, con uno scavetto fantastico, dopo il passaggio di Leao. Il primo tempo si conclude così con il risultato di 3 a 1.

Ecco i voti:

MILAN

Maignan 6

Calabria 6

Thiaw 6

Tomori 6

Hernández 7

Loftus-Cheek 6,5

Krunic 6

Reijnders 6

Pulisic 6,5

Giroud 6,5

Leao 6,5

All. Pioli 6,5

TORINO

Milinković-Savić 5,5

Schuurs 6,5

Buongiorno 5

Rodriguez 5

Bellanova 5

Ricci 5,5

Ilic 5,5

Vojvoda 5

Radonijc 5

Vlasic 5,5

Sanabria s.v – Dal 21′ Pellegri s.v

All. Juric 5,5

TABELLINO

MILAN-TORINO 3-1

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernández; Loftus-Cheek, Krunić, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leão. A disp.: Mirante, Sportiello; Florenzi, Kalulu, Kjær, Pellegrino; Adli, Musah, Pobega, Romero; Chukwueze, Okafor, Colombo. All.: Pioli.

TORINO (3-4-2-1): Milinković-Savić; Schuurs, Buongiorno, Rodríguez; Bellanova, Ricci, Ilić, Vojvoda; Radonijć, Vlašić; Sanabria. A disp.: Gemello, Popa; Bayeye, N’Guessan, Zima; Gineitis, Ilkhan, Lazaro, Linetty, Tameze; Karamoh, Pellegri. All.: Jurić.

GOL: 32′ Pulisic (M), 35′ Schuurs (T), 43′ Giroud su rigore (M), 47′ Theo Hernandez (M)

AMMONIZIONI: 11′ Ilic (T), 39′ Theo Hernandez (M)

ESPULSIONI:

Arbitro: Mariani di Aprilia