Lukaku, un no provvidenziale alla Juventus: il dato che gli dà ragione

Lukaku ormai è vicinissimo alla Roma come botto giallorosso di fine mercato: il dato a supporto del ‘no’ alla Juventus

Weekend calcistico pronto a infiammarsi per la seconda giornata di campionato in Serie A ma che si è già incendiato per le vicende di mercato. Vi stiamo aggiornando costantemente sull’evoluzione della trattativa per portare Lukaku alla Roma e le prossime ore potrebbero essere decisive.

Il Chelsea ha aperto all’ipotesi del prestito e il giocatore, stanco di vedere la Juventus tergiversare, si prepara ad accettare il corteggiamento giallorosso. Dopo Azmoun, Mourinho potrebbe ricevere l’ultimo graditissimo regalo di mercato. Parti ancora al lavoro per definire l’accordo, per il quale potrebbe arrivare a breve la fumata bianca.

Lukaku alla Roma dopo il no alla Juventus: ok, la scelta è giusta

Con Lukaku, la Roma rilancerebbe prepotentemente le proprie ambizioni, potendo vantare in rosa un attaccante di sicuro affidamento. Anche se c’è chi ritiene che la scelta capitolina non sia la migliore possibile per il bomber.

Nel consueto sondaggio giornaliero su Twitter, la redazione di CM.IT ha chiesto ai suoi utenti in quale squadra Lukaku avrebbe avuto l’opportunità di segnare più reti. Secondo il 32,1% dei votanti, all’Inter avrebbe potuto esibire maggiormente il suo potenziale. 26,6% delle preferenze per il Real Madrid, il cui arsenale offensivo lo avrebbe messo in condizione di fare davvero bene. Meno possibilità per lui di brillare al Milan (22,8% dei voti) e ancor meno alla Juventus, dove il gioco di Allegri secondo i nostri followers lo avrebbe evidentemente sfavorito (18,6%).

📊MOMENTO SONDAGGIO 🤔#Lukaku vicino al ritorno in #SerieA: per lui c'è la Roma, ma con quale altra maglia avrebbe fatto più gol? ⚡️VOTA, COMMENTA, RT — calciomercato.it (@calciomercatoit) August 26, 2023

