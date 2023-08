Lecce, incastri a centrocampo: se parte Maleh pronto il ‘colpo salvezza’

Il Lecce, in questi ultimi giorni di mercato, ha bisogno di completare la rosa; per il club possibile colpo in casa Juventus

Inizio di campionato decisamente entusiasmante per il Lecce; il club, infatti, ha conquistato i primi tre punti nell’esordio stagionale con la Lazio. Nonostante l’iniziale svantaggio, i ragazzi di D’Aversa non hanno mai mollato e sono riusciti a ribaltare il risultato nel giro di un minuto. Risultato sicuramente importante ma siamo solo all’inizio e la strada per la salvezza è ancora molto lunga; la permanenza nel massimo campionato italiano è l’obiettivo stagionale del club.

Per raggiungerlo è fondamentale rinforzare la rosa in questi ultimi giorni di mercato; il Lecce, infatti, ha bisogno di nuovi innesti in modo da alzare il livello qualitativo della rosa. Possibili movimenti in mezzo al campo specialmente se dovesse partire Maleh; sul classe 1998 è forte l’interesse del Frosinone, altro club alla ricerca di nuovi innesti per rinforzare la rosa in vista della stagione.

In caso di addio di Maleh, il Lecce avrebbe bisogno di un nuovo centrocampista e il club vorrebbe prendere Miretti in prestito; il centrocampista della Juventus alzerebbe il livello qualitativo della rosa di D’Aversa e rappresenterebbe un rinforzo importante per andare a raggiungere, senza troppe difficoltà, l’obiettivo della salvezza.

Calciomercato Lecce, piace Miretti: la Juventus non ha ancora deciso

Il Lecce, come detto, è interessato al centrocampista della Juventus; su Miretti, però, ci sono anche altre squadre, ma il club bianconero non ha ancora preso una decisione definitiva. Allegri, in mezzo al campo, può contare su diverse soluzioni da Rabiot a Fagioli passando per Locatelli fino a McKennie e Pogba con l’ex United che spera di avere un rendimento ben diverso rispetto a quello della passata stagione.

In una situazione del genere, con una sola partita a settimana, lo spazio per Miretti rischia di essere veramente minimo; il classe 2003, invece, ha bisogno di una squadra dove poter giocare con continuità per mostrare il suo valore e continuare il processo di crescita. Ecco perché non è da escludere un suo addio dalla Juventus con la formula del prestito.

Il Lecce è interessato all’acquisto del giocatore ma solo se dovesse partire Maleh in quello che potrebbe essere l’incastro di mercato perfetto per permettere a D’Aversa di avere, in rosa, un rinforzo decisivo per raggiungere l’obiettivo della salvezza. Sono giorni di mercato importanti per stabilire il futuro di Miretti.

