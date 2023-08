L’attaccante è fuori: salta la super sfida in Serie A

L’attaccante salterà la super sfida, valevole per la seconda giornata di Serie A, in programma domani sera

L’attaccante non ci sarà. Il giocatore, al centro di diversi rumors di calciomercato, non verrà convocato per la sfida di Serie A, valevole per la seconda giornata.

Stiamo parlando di Domenico Berardi, che la Juve ha cercato insistentemente negli ultimi giorni. Il giocatore è stato, poi, tolto dal mercato dal Sassuolo, ma domani contro il Napoli non ci sarà. Possibile un addio nelle ultime ore di mercato, direzione Torino?

A far chiarezza sulla situazione legata all’attaccante esterno è stato Dionisi, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia: “Berardi si è allenato con la squadra ma abbiamo valutato di non portarlo. Deve migliorare la sua condizione. Non ci sarà, non sarà convocato. Ho e abbiamo ritenuto di farlo allenare domani in vista della partita contro il Verona“.