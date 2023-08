Inter, un titolare ancora KO per Cagliari. La scelta su Sanchez

L’Inter e Inzaghi preparano ad Appiano Gentile la sfida di lunedì in casa del Cagliari. Primo allenamento con il gruppo per Sanchez

L‘Inter prepara ad Appiano Gentile la trasferta di lunedì sera sul campo del Cagliari. Simone Inzaghi dopo l’addio di Correa (passato al Marsiglia) ha ritrovato Alexis Sanchez, ufficializzato questa mattina dal club nerazzurro.

L’attaccante cileno torna a Milano dopo una sola stagione e va a completare il pacchetto offensivo della squadra vicecampione d’Europa. Il ‘Niño Maravilla’ ieri pomeriggio aveva svolto un lavoro individuale dopo la firma in sede, mentre oggi alla Pinetina si è regolarmente aggregato al resto del gruppo. Sanchez non verrà comunque convocato e non partirà domani per la spedizione in Sardegna: per lui il ritorno in campo con la casacca nerazzurra è rinviato al prossimo match di San Siro con la Fiorentina. Distorsione alla caviglia ormai smaltita per Darmian, che anche nella seduta odierna si è allenato con i compagni.

Inter, le scelte di Inzaghi per Cagliari: Thuram al fianco di Lautaro. Sanchez non convocato

Inzaghi non recupera invece Acerbi, che continua nel lavoro personalizzato e non ci sarà neanche a Cagliari dopo aver saltato la sfida casalinga contro il Monza. Inzaghi sembra orientato a confermare in toto l’undici che ha battuto i brianzoli al ‘Meazza’ con Thuram favorito su Arnautovic al fianco di capitan Lautaro e Mkhitaryan preferito nuovamente a Frattesi.

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.