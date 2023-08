Altro che Chiesa o Vlahovic: ‘scippo’ a sorpresa di Klopp alla Juventus

Sorpresa da Liverpool con Klopp che mette nel mirino un calciatore della Juventus: altro che Vlahovic o Chiesa

Weah per la prima squadra, Facundo Gonzalez per il futuro. Si è fermato qui, almeno per ora, il mercato della Juventus targato Cristiano Giuntoli.

Qualcosa è stata fatta in uscita con gli addii, tra gli altri, di Arthur, Zakaria, Pellegrini e Rovella. Qualcos’altro potrebbe succedere con il caso Bonucci da risolvere entro la fine del mercato, ma anche con qualche proposta indecente che potrebbe arrivare dall’estero per alcuni dei giocatori alla corte di Allegri.

Quando si parla di cessioni importanti per la Juve, si fa spesso riferimento a Vlahovic e Chiesa, entrambi spesso accostato a club di Premier League. Proprio dall’Inghilterra potrebbe arrivare però una proposta importante per un calciatore a sorpresa.

Calciomercato Juventus, in due su Cambiaso

Il riferimento è ad Andrea Cambiaso, per molti il migliore in campo nell’esordio in campionato contro la Juventus. In attesa di nuovi riscontri, il terzino 23enne ha attirato su di sé anche le attenzioni delle grandi d’Inghilterra.

In particolare l’ex Bologna ha fatto colpo di Jurgen Klopp e il Liverpool, ma non solo: anche il Tottenham, stando a quanto riferisce ‘fischajes.com’, avrebbe puntato il mirino sull’esterno bianconero. Un interesse soprattutto in ottica futura, visto che appare impossibile (o quasi) che la Juve rinunci in questi ultimi giorni di mercato ad un calciatore che nel corso della preparazione si è guadagnato la maglia da titolare ed ha convinto Allegri.