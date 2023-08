Stadio Carlo Castellani: storia, posti, come arrivarci, dove dormire e prezzi delle partite

Panoramica generale sullo stadio Carlo Castellani, l’impianto sportivo dove l’Empoli gioca le sue partite casalinghe

L’Empoli, nella scorsa stagione, ha dovuto faticare per raggiungere la salvezza ma, alla fine, l’obiettivo è stato raggiunto. Anche quest’anno la missione principale è quella di mantenere la categoria ma le cose non sono iniziate nel migliore dei modi.

Contro il Verona è arrivata una sconfitta che può risultare pesante sia perché arrivata in casa sia perché rischia di influire sul cammino salvezza nel discorso relativo agli scontri diretti. L’Empoli, però, è davanti al proprio pubblico che deve costruirsi la permanenza nel massimo campionato. Andiamo a scoprire qualcosa in più sul Carlo Castellani.

Anno di inaugurazione Stadio Carlo Castellani

La prima informazione che bisogna dare è l’anno di inaugurazione del Carlo Castellani; l’impianto sportivo, dove si giocano le partite casalinghe dell’Empoli, ha aperto le porte al pubblico il dodici settembre del 1965.

Capienza Stadio Carlo Castellani

Una volta detto dell’inaugurazione, l’altro aspetto da considerare è la capienza; nello stadio dell’Empoli ci possono entrare massimo 16.800 spettatori. Non un numero elevatissimo per un club che, se vuole raggiungere l’obiettivo prefissato, ha assolutamente bisogno della spinta dei propri tifosi

Dove comprare i biglietti

Andiamo, ora, a vedere dove è possibile acquistare i biglietti per le partite dell’Empoli; per i tifosi del club sarà sufficiente andare sul sito ufficiale della squadra, scegliere la partita e, a quel punto, ci saranno tutte le informazioni relative ai biglietti. Ci si può recare anche all’Empoli Store che si trova a Piazza della Vittoria o al punto vendita Vivaticket Unione Clubs Azzurri.

Quanto costano i biglietti

Sempre in riferimento ai biglietti non possiamo tralasciare l’informazione relativa al costo; i prezzi variano a seconda del settore in cui si decide di andare. Al Carlo Castellani, però, possiamo dire che il costo va da un minino di 35 euro ad un massimo di 160 euro. Passiamo, ora, all’abbonamento e iniziamo con il dire che la vendita è solo all’Empoli Point che si trova all’interno dello stadio.

Anche in questo caso il costo andrà a variare a seconda del settore in cui ci si vorrà abbonare. Il prezzo degli abbonamenti varia da un minimo di 240 euro ad un massimo di 2100 euro riferito al settore Poltronissima.

Dove parcheggia la tifoseria ospite

I tifosi che vanno a seguire la loro squadra ad Empoli è importante anche capire dove parcheggiare; il punto si trova nell’area davanti al palazzetto dello sport Aramini e nell’area del parcheggio della vigilanza privata. Informazione sicuramente utile per i tifosi.

Dove dormire vicino allo stadio

Per chi va a seguire l’Empoli in trasferta può essere determinante sapere dove poter alloggiare; ci sono diverse possibilità come ad esempio “HOMY BnB“, “Appartamenti Ridolfi“, “Affittacamere Stazione Empoli” ma anche “Borgo Piccaratico” e “Casa Ercoli B&B“.

Stadio Carlo Castellani: come raggiungerlo

Quando si va a vedere una partita al Carlo Castellani, è necessario sapere come raggiungere lo stadio magari non tanto per i tifosi dell’Empoli ma quanto per i sostenitori della squadra ospite. Sono varie le possibilità per recarsi al Castellani.

Come arrivare allo stadio in auto?

Il primo mezzo con cui possiamo raggiungere il Carlo Castellani è l’auto; percorrendo l’autostrada del sole bisogna uscire al casello di Firenze Scandicci per poi entrare immediatamente sulla Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. A questo punto dobbiamo utilizzare l’uscita Fi-Pi-Li Empoli (Centro) e seguire le indicazioni in modo da arrivare allo stadio.

E’ possibile, però, recarsi al Carlo Castellani percorrendo l’autostrada A12; in questo caso bisogna uscire al Casello di Collesalvetti ed entrare sulla Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno per chi proviene da nord. Per chi, invece, arriva da sud deve uscire al casello di Pisa Centro per poi entrare nella Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno.

E’ fondamentale sapere che, sia se si viene da nord sia se si viene da sud, bisogna prendere l’uscita di Empoli Centro e, come detto in precedenza, seguire le indicazioni per recarsi allo stadio.

Come arrivare allo stadio in autobus?

Vediamo il discorso relativo all’autobus; per recarci al Carlo Castellani utilizzando questo mezzo di trasporto si possono prendere tre diverse linee. Parliamo della 2, della 32 e della 48. Tutte queste tre linee hanno fermate vicine allo stadio.

Come arrivare allo stadio in treno?

Passiamo, ora, al discorso relativo al treno e anche in questo caso ci troviamo di fronte ad una doppia scelta; da Firenze è possibile giungere ad Empoli in mezzora mentre da Pisa in quaranta minuti.

Una volta che si è usciti dalla stazione del treno dobbiamo andare su Via Roma fino a che arriviamo a Piazza della Vittoria. A questo punto dobbiamo entrare in Via Tinto Da Battifolle, svoltare a destra per Via Bisarnella la cui fine è proprio vicino allo stadio Carlo Castellani.

Come arrivare allo stadio in aereo?

Concludiamo con il discorso relativo alla possibilità di raggiungere lo stadio in aereo; dobbiamo iniziare sottolineando come gli aeroporti più vicini sono due: Amerigo Vespucci di Firenze e il Galileo Galilei di Pisa.

Iniziamo con l’aeroporto Galileo Galilei; da qui, infatti, si arriva ad Empoli in 45 minuti utilizzando il treno. Se invece scendiamo all’aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze possiamo decidere di prendere l’auto seguendo la Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno vero Pisa fino a che non arriviamo all’uscita Empoli Est.

Sempre in auto, ma questa volta partendo dall’aeroporto Galileo Galilei di Pisa, bisogna seguire la Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno verso Firenze fino a quando non raggiungiamo l’uscita Empoli Est.