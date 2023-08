Stadio Benito Stirpe di Frosinone: storia, posti, come arrivarci, dove dormire e prezzi delle partite

Una panoramica generale per conoscere meglio lo stadio Benito Stirpe dove si giocano le partite casalinghe del Frosinone

Nella scorsa stagione, il Frosinone ha dominato il campionato di Serie B chiudendo al primo posto e, di conseguenze, ottenendo la promozione in Serie A. Ora, per il club neopromosso arriva la sfida più difficile; riuscire a raggiungere la salvezza, infatti, non è per nulla semplice considerando le difficoltà derivate dal salto di categoria e l’elevata concorrenza.

Sarà fondamentale, per il Frosinone, fare più punti possibili in casa; a tal proposito andiamo a conoscere, al meglio possibile, il Benito Stirpe.

Anno di inaugurazione Benito Stirpe di Frosinone

Iniziamo con la prima informazione che dobbiamo dare sulla casa del Frosinone; facciamo riferimento, senza nessun dubbio, al discorso relativo all’inaugurazione. La casa del club, infatti, ha aperto al pubblico nel 2017. Uno stadio, dunque, recente per una squadra che quest’anno vuole costruire, davanti al proprio pubblico, la permanenza in Serie A.

Capienza Stadio Benito Stirpe di Frosinone

Dopo la data di apertura, andiamo a vedere il discorso relativo alla capienza; il Benito Stirpe di Frosinone, infatti, può avere un massimo di 16.227 persone. Un numero non elevato ma che, nelle partite casalinghe del club, si fa sentire con la voglia di portare la squadra ad ottenere risultati importanti.

Dove comprare i biglietti

I tifosi hanno bisogno di sapere dove poter acquistare i biglietti per recarsi allo stadio ed andare a sostenere la loro squadra. Bene, se si vuole andare al Benito Stirpe di Frosinone i biglietti possono essere acquistati nei punti vendita, ovviamente autorizzati, Vivaticket.

Quanto costano i biglietti

Dopo l’informazione sul dove comprare i biglietti, i tifosi devono conoscere anche il costo dei tagliandi per andare a vedere le partite; da questo punto di vista, al Benito Stirpe di Frosinone troviamo una differenza di prezzo sia a seconda del settore in cui si va a sostenere la squadra sia a seconda della partita che si vuole vedere.

I biglietti hanno una differenza di prezzo che va da un minino di 30 euro ad un massimo di 160 euro; diverso il discorso per i big match (quindi le partite casalinghe contro Napoli, Lazio, Roma, Inter, Milan e Juventus). In questo caso, infatti, il costo dei biglietti varia da un minimo di 40 euro ad un massimo di 250 euro.

Anche per gli abbonamenti il discorso è simile, ovvero troviamo una differenza di prezzo a seconda del settore in cui i tifosi decidono di abbonarsi; il prezzo degli abbonamenti del Frosinone dovrebbe variare da un minimo di 270 euro ad un massimo di 2300 euro che è relativo al settore Tribuna Autorità.

Dove parcheggia la tifoseria ospite

I tifosi ospiti che vanno a sostenere la loro squadra al Benito Stirpe di Frosinone potrebbero aver bisogno di un posto dove parcheggiare. Da questo punto di vista possiamo dire come la nuova area di parcheggio, proprio per i tifosi ospiti, si trova vicino al Palasport. Informazione sicuramente utile se si decide di andare in casa del Frosinone.

Dove dormire vicino allo stadio

Non solo l’area di parcheggio; per le varie tifoserie ospiti può essere decisamente utile sapere dove poter alloggiare se non si vuole tornare immediatamente a casa al termine della partita. Abbiamo diverse soluzioni anche se, è giusto dirlo, non si trovano vicinissime allo stadio; si può scegliere “Ambasciatori Place Hotel“, “La Ripa Hotel Ristorante“, “Dei Pini Hotel” ma anche “Hotel San Giorgio“.

Stadio Benito Stirpe: come raggiungerlo

Andiamo, ora, a dare un’altra informazione decisamente utile per i tifosi sia del Frosinone sia delle squadre che vanno ad affrontare proprio il Frosinone. Per raggiungere il Benito Stirpe ci sono diverse possibilità.

Come arrivare allo stadio in auto?

Iniziamo dalla prima possibilità su come arrivare al Benito Stirpe di Frosinone, ovvero l’auto; da questo punto di vista dobbiamo immediatamente sottolineare come l’impianto sportivo disti 2.5 chilometri dal casello di Frosinone.

Ecco perché, sia che uno arrivi da nord sia che uno arrivi da sud, quando si esce da casello bisogna proseguire su Via dei Monti Lepini fino alla rotonda. A questo punto lo stadio si trova subito sulla sinistra.

Come arrivare allo stadio in autobus?

Si può raggiungere il Benito Stirpe di Frosinone anche con l’autobus; esistono, infatti, due linee (la BP o il Cotral) che fermano in prossimità dello stadio. Un modo, decisamente rapido, per raggiungere l’impianto sportivo e poter, in questo modo, vedere la partita.

Come arrivare allo stadio in treno?

Passiamo, ora, alla possibilità di raggiungere lo stadio Benito Stirpe prendendo il treno; una volta scesi proprio dal treno abbiamo due opzioni. La prima è quella di andare allo stadio a piedi (ci si impiega venticinque minuti) o, con una soluzione decisamente migliore, prendendo il taxi.

Come arrivare allo stadio in aereo?

Concludiamo con il discorso relativo all’aereo e raggiungere il Benito Stirpe con questo mezzo non è possibile dal momento che Frosinone ha soltanto l’aeroporto militano. Per andare a vedere il Frosinone, dunque, è necessario utilizzare altri mezzi come l’auto, il treno o l’autobus.