Salernitana, ultimi giorni per due colpi: ecco gli obiettivi di De Sanctis | CM.IT

Dopo aver annunciato gli arrivi di Cabral e Martegani, la Salernitana si concentra sugli ultimi colpi da piazzare prima del gong finale del calciomercato estivo

Diversi, ancora, gli obiettivi del direttore sportivo Morgan De Sanctis che lavora per piazza qualche esubero senza perdere d’occhio le trattative più calde sul fronte delle entrate.

Sono ore febbrili in casa Salernitana. Nel giro di poco tempo, il club granata ha ufficializzato diverse operazioni in entrata in uscita e si prepara a definirne altre da qui a qualche giorno. C’è ancora una settimana di tempo per piazzare gli ultimi colpi e provare a cedere altri giocatori fuori dal progetto di Paulo Sousa.

Nelle ultime ventiquattro ore, sono stati ufficializzati gli ingaggi di Jovane Cabral, attaccante capoverdiano arrivato dallo Sporting Lisbona, e di Agustin Martegani, centrocampista italo-argentino il cui acquisto è stato ufficializzato dopo una lunga attesa tra passaporto comunitario e transfer. In uscita, da registrare il passaggio del portiere Luigi Sepe alla Lazio e del giovane Antonio Pio Iervolino alla Vis Pesaro. Nell’elenco dei giocatori da cedere per Morgan De Sanctis c’è ancora qualche elemento, uno su tutti Simy, il quale nelle scorse settimane ha rifiutato il trasferimento in Turchia nonostante la proposta di un ingaggio ritoccato verso l’alto.

Calciomercato Salernitana, i prossimi colpi di Morgan De Sanctis

Da qui a venerdì prossimo, Morgan De Sanctis proverà a consegnare a Paulo Sousa almeno altri due volti nuovi, ovvero un attaccante e un’alternativa a Domagoj Bradaric sulla corsia di sinistra.

In attacco i granata ripartiranno da Boulaye Dia, ma non solo. Sono arrivati Ikwuemesi e Stewart, due giocatori che avranno il compito di dimostrare il loro valore anche nel calcio italiano dopo aver fatto bene rispettivamente in Slovenia e Giamaica. Ma, a fronte delle uscite di Piatek e Bonazzoli e dell’uscita dal progetto del cileno Valencia, potrebbe arrivare un altro giocatore per il reparto avanzato.

Il sogno resta Myron Boadu, classe 2001 di proprietà del Monaco che in queste ore sta provando a chiudere per l’arrivo di Balogun dall’Arsenal. Un affare che porterebbe al via libera per l’attaccante olandese che potrebbe arrivare a Salerno con la stessa formula di Dia, ovvero prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Una trattativa concreta, ma non semplice da condurre in porto, anche alla luce dell’interessamento di Torino e Bologna per il giocatore passato per l’AZ Alkmaar.

Più concreta la possibilità di arrivare a Loum Tchaouna, classe 2003 originario del Ciad ma di passaporto francese e – quindi – comunitario. Non si tratta di una punta vera, ma di un esterno offensivo che alla corte di Paulo Sousa potrebbe “trasformarsi” in centravanti. Già a cavallo della partita con l’Udinese potrebbe scattare il semaforo verde secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it. Per la corsia mancina resta viva la pista Leo Hjelde, norvegese in forza al Leeds che potrebbe disimpegnarsi sia come esterno che da braccetto sinistro.