No all’Arabia, ufficiale: rimane alla Juve

Sono arrivate le parole dell’allenatore a smentire definitivamente le tante voci sull’Arabia degli ultimi giorni

L’estate del 2023 ha avuto un protagonista chiaro, che ha sbaragliato la concorrenza con offerte milionarie e stravolto gli equilibri del calcio internazionale con acquisti clamorosi, i club sauditi.

Non tutti però hanno ceduto alle allettanti proposte giunte dal mondo arabo. Se proprio ieri il caso Gabri Veiga sembrava aver creato un punto di non ritorno, ecco che oggi le parole di Jurgen Klopp rassicurano un minimo il Vecchio Continente. Chiamato a rispondere alle voci riguardanti l’interesse dell’Al-Ittihad per Mohamed Salah, l’allenatore del Liverpool ha dichiarato: “Per noi è essenziale. Non c’è nulla, e anche se ci fosse stata un’offerta la risposta sarebbe stata no.” Un messaggio preciso che respinge le indiscrezioni degli ultimi giorni, sottolineando anche la volontà del calciatore di rimanere in Inghilterra : “Salah è concentrato al 100% sul Liverpool”

Se Salah non parte, Chiesa rimane

L’ipotetica partenza di Mohamed Salah verso il ricco Al-Ittihad di Benzema e Kantè poteva scatenare un domino che avrebbe scosso gli ultimi giorni di calciomercato.

Le recenti indiscrezioni riportavano infatti un forte interesse del Liverpool per Federico Chiesa in caso di cessione dell’esterno egiziano. Le parole di Klopp in conferenza stampa, che vanno in direzione opposta, pongono fine quindi anche alle voci riguardanti l’interesse per Federico Chiesa. L’attaccante della Juventus, apparso in gran forma nella prima uscita stagionale, non andrà in Inghilterra e rimarrà uno dei punti di forza della formazione di Massimiliano Allegri.