Calciomercato Bologna, triplo colpo in arrivo: sorride anche la Roma

Il Bologna ha bisogno di rinforzare la propria rosa in questo finale di mercato; possibili tre colpi in arrivo per il club rossoblù

L’esordio in Serie A del Bologna non è andato come ci si aspettava; l’avversario, il Milan, non era per nulla semplice da affrontare ma il primo tempo è stato decisamente negativo fatta eccezione per la traversa colpita dopo quaranta secondi da Lykogiannis. Unico sussulto in quarantacinque minuti targati Milan con i rossoneri che si sono portati, nel giro di dieci minuti, sul due a zero; prima Giroud e poi Pulisic hanno indirizzato la gara in favore dei ragazzi di Pioli.

Il Bologna, in questa sessione di mercato, ha perso giocatori importanti come Arnautovic passato all’Inter; addio importante considerando le qualità del giocatore e la sua leadership all’interno della rosa di Motta. Il tecnico ha bisogno di nuovi innesti per vivere una stagione da protagonista; lo scorso anno, infatti, il Bologna ha disputato un buonissimo campionato sfiorando anche la qualificazione alla Conference League.

Per poter replicare quanto fatto nella scorsa stagione servono dei rinforzi e, da questo punto di vista, il Bologna sta cercando di accontentare il tecnico. In questi ultimi giorni di mercato è possibile un triplo colpo per andare a rinforzare la rosa a disposizione di Thiago Motta.

Il primo colpo dovrebbe essere in difesa con il Bologna vicino ad un nuovo terzino sinistro; stiamo parlando di Kristiansen. Per il classe 2002, come riportato dal Corriere di Bologna, la quadra si dovrebbe trovare sulla base di prestito oneroso a 1,5 milioni con diritto di riscatto fissa a dieci milioni di euro.

Il Bologna, però, vorrebbe rivoluzionare completamente il discorso relativo al terzino sinistro e, proprio per questo, sta monitorando la situazione di Calafiori, (in forza al Basilea) ma la trattativa, non è semplice considerando il 40% sulla futura rivendita del ragazzo che spetta di diritto della Roma. I giallorossi, dunque, guardano con particolare interesse a questa possibile operazione di mercato.

Per arrivare al classe 2002 è possibile che i due club, Bologna e Basilea, decidano di fare uno scambio tra Calafiori e Joaquin Sosa, difensore che sembra avere poco spazio nella rosa di Thiago Motta.

Bologna, non solo i terzini: serve anche un centrocampista

Il club rossoblù, in questa sessione di mercato, ha perso Schouten venduto al PSV; proprio per questo il Bologna sembra si stia muovendo anche per un centrocampista da regalare a Thiago Motta.

Stando a quanto riportato da “Il Resto del Carlino”, il nome messo nel mirino del Bologna è quello di Freuler. Il centrocampista, in forza al Nottingham Forest che conosce molto bene la Serie A avendo giocato con la maglia dell’Atalanta.

Il Bologna sta provando a chiudere questa trattativa considerando anche il rischio di perdere Nico Domínguez su cui è forte l’interesse del Galatasaray. Saranno giorni intensi, dunque, in casa Bologna con la voglia della società di portare quei rinforzi di cui Thiago Motta ha assolutamente bisogno.