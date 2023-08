Stadio Dacia Arena di Udine: storia, posti, come arrivarci, dove dormire e prezzi delle partite

Andiamo a fare una panoramica a tutto tondo della Dacia Arena, l’impianto che ospita le partite casalinghe dell’Udinese

Uno dei club storici della Serie A è l’Udinese; i friulani, nella scorsa stagione, sono stati grandi protagonisti nella prima parte di campionato mentre quest’anno l’obiettivo principale sembra essere la salvezza.

Missione che non sembra poi così semplice considerando anche la prima partita casalinga della nuova stagione, persa per tre a zero contro la Juventus. La Dacia Arena, però, dovrà essere il punto in più del club friulano per raggiungere la salvezza. Ecco quello che dobbiamo sapere sulla casa dell’Udinese.

Anno di inaugurazione Dacia Arena di Udine

Iniziamo con la prima informazione da dare per quanto riguarda la Dacia Arena; facciamo riferimento all’anno in cui lo stadio è stato inaugurato. L’impianto ha aperto le porte al pubblico il 26 settembre del 1976. Da allora è diventato la casa dell’Udinese.

Capienza Dacia Arena di Udine

Uno stadio che, anche quest’anno, dovrà essere il punto in più dell’Udinese per ottenere l’obiettivo prefissato che sembra essere quello della salvezza. La squadra è supportato dai propri tifosi con la Dacia Arena che può contenere fino a 25.132 persone.

Numero non eccessivo ma, nelle occasioni in cui lo stadio è sold out, il pubblico friulano si fa sentire e rappresenta l’aiuto fondamentale per la squadra.

Dove comprare i biglietti

Ai tifosi interesserà sicuramente l’informazione sui biglietti; è fondamentale, infatti, sapere che i biglietti per le partite possono essere acquistati online (su TicketOne) ma anche nei botteghini immediatamente fuori alla Dacia Arena o presso le rivendite autorizzate che si possono trovare sul sito ufficiale del club.

Quanto costano i biglietti

Abbiamo, dunque, sottolineato dove si possono comprare i biglietti delle partite dell’Udinese; ora, però, bisogna parlare del costo dei biglietti. La cosa fondamentale da capire è che il costo del biglietto può variare in base a due fattori: la partita che si vuole andare a vedere e il settore in cui si decide di andare.

Passiamo, ora, al discorso legato agli abbonamenti; anche in questo caso, infatti, è necessario sapere come il prezzo varia a seconda del settore in cui ci si vuole abbonare. I prezzi degli abbonamenti dell’Udinese vanno da un minimo di 250 euro ad un massimo di 825 euro.

Dove parcheggia la tifoseria ospite

Iniziamo con il sottolineare una cosa fondamentale per quanto concerne il settore ospiti della Dacia Arena, ovvero il fatto che si trova tra la Curva Sud e la Tribuna Laterale Sud. Per quanto riguarda il discorso del parcheggio, questo si trova in prossimità degli ingressi dedicati proprio ai tifosi ospiti.

Dove dormire vicino allo stadio

I tifosi, specialmente quelle delle squadre ospiti, che decidono di recarsi alla Dacia Arena possono aver bisogno di un posto dove alloggiare e sarebbe, ovviamente, più conveniente trovarlo nelle vicinanze dello stadio. Ci sono diverse possibilità come, ad esempio, “Casanova Inn“, “Udine Urban Stay” ma anche “Apartment Udine” e “Bnb apartment Ferrara“.

Stadio Dacia Arena di Udine: come raggiungerlo

L’ultima informazione che, senza ombra di dubbio, può essere fondamentale per i tifosi è sapere come arrivare allo Stadio Dacia Arena di Udine. Le possibilità, da questo punto, di vista non sono poche.

Come arrivare allo stadio in auto?

Iniziamo dal primo modo, ovvero l’auto; da questo punto di vista i tifosi devono percorrere l’Autostrada A23 per poi uscire al casello Udine Sud e, successivamente, prendere la tangenziale andando verso nord. A questo punto si deve prendere l’uscita per lo Stadio Friuli per poi andare a seguire le indicazioni presenti per poter raggiungere la casa dell’Udinese e, di conseguenza, andare a vedere la partita.

Come arrivare allo stadio in treno?

La seconda possibilità è, senza ombra di dubbio, quella di andare allo stadio in treno. Una volta arrivati alla Stazione Ferroviaria di Udine si possono prendere due linee di autobus: la SAF 2 o la 9. Qualora, però, non si volesse scegliere questa opzione, i tifosi devono sapere che fuori la stazione è presente un punto di sosta taxi.

Come arrivare allo stadio in autobus?

Passiamo, poi, alla possibilità di raggiungere la Dacia Arena di Udine in autobus; in questo caso, per i tifosi, ci sono due possibilità. La prima è linea due mente la seconda è la linea nove. Entrambe ti portano a destinazione.

Come arrivare allo stadio in aereo?

Chiudiamo, ora, con la possibilità di andare allo stadio in aereo e qui ci sono ben tre opzioni possibili. La prima è quella che vede i tifosi arrivare all’Aeroporto Ronchi dei Legionari di Trieste e, qui, prendere la linea autobus 51.

Si può, per, anche raggiungere lo stadio Friuli dall’aeroporto Marco Polo; bisogna, infatti, prendere l’Autostrada A4 e l’Autostrada A23 o, in alternativa, prendere l’autobus ATVO e seguire tutte le indicazioni.

Concludiamo con la terza opzione, quella che prevede il raggiungimento dello stadio partendo dall’Aeroporto Antonio Canova di Treviso-Sant’Angelo. In questo caso si deve prendere l’autobus ATVO, una linea che unisce il suddetto aeroporto alla stazione ferroviaria di Venezia. A questo punto si arriva ad Udine in treno.