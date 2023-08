“Se lui lo desidera”: annuncio inaspettato su Lukaku

Per Romelu Lukaku possono cambiare le cose in maniera quasi inaspettata, l’annuncio sorprende: “Tutto può succedere”

Tutto gira intorno a Romelu Lukaku. Il belga è al centro del mondo, almeno quello del calciomercato: dopo aver ‘tradito’ l’Inter, flirtrando con la Juventus, il centravanti di Anversa è rimasto con il cerino in mano e, ad ora, non sa ancora con quale squadra giocherà nella stagione che è appena iniziata.

Ancora di proprietà del Chelsea, Lukaku sta continuando ad allenarsi lontano con la squadra riserve, anche se negli ultimi giorni si è parlato di un possibile reintegro nella rosa dei Blues. Una scelta che spetterebbe a Mauricio Pochettino anche se l’allenatore argentino in conferenza stampa ha passato la palla alla società.

Il manager ex Tottenham ha, infatti, spiegato che la scelta di non inserire Lukaku con la prima squadra non è dipesa da lui, ma da un accordo precedente tra club e calciatore. Una decisione che potrebbe anche cambiare nel prossimo futuro.

Calciomercato, Lukaku resta al Chelsea: Pochettino non chiude

Lo si capisce dalle parole pronunciate dallo stesso Pochettino durante la conferenza stampa che precede il terzo impegno in campionato dei Blues.

L’allenatore argentino ha risposto così alle domande su Lukaku ed un possibile reintegro del belga in rosa: “Se lui lo desidera e la società troverà la soluzione, saprò che qualcosa è cambiato. Può succedere tutto”. Pochettino ha poi ribadito che quando è arrivato ha “ereditato una situazione già decisa: al momento nulla è cambiato”.

Potrebbe accadere nei prossimi giorni, soprattutto se da qui al termine del mercato non arriverà nessun club a chiedere il belga. Un Lukaku che di recente è stato anche accostato alla Roma: come raccontato da Calciomercato.it, al momento non c’è nessuna trattativa con i giallorossi che, con Zapata destinato a restare a Bergamo, hanno virato su Azmoun.