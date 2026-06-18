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Inter, altra bomba: Mourinho vuole Bastoni al Real Madrid

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Altre voci sul futuro del forte difensore della Nazionale italiana: i nerazzurri riusciranno a trattenerlo? 

Prima ci aveva provato il Barcellona, ora c’è da registrare il forte inserimento del Real Madrid su Alessandro Bastoni. Continua, dunque, la campagna di rafforzamento del club spagnolo, che a breve potrebbe rompere gli indugi per regalare un altro top al nuovo allenatore José Mourinho.

Mourinho prima di una partita del Benfica
Mourinho (AnsaFoto) – Calciomercato.it

A rilanciare la clamorosa indiscrezione di mercato è in queste ore ‘The Athletic’, secondo cui proprio lo Special One avrebbe chiesto alla dirigenza dei Blancos uno sforzo importante per portare a Madrid il centrale della Nazionale italiana. Il Real Madrid è alla ricerca di un difensore bravo in marcatura, abile dal punto di vista tecnico e con esperienza internazionale e Bastoni sarebbe il profilo ideale: l’Inter adesso trema con Mourinho che insiste per il cartellino di Bastoni.

Real, dunque, letteralmente scatenato in entrata e pronto a mettere a segno un altro colpo in entrata in questo inizio di sessione estiva davvero scoppiettante.

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