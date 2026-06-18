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La Viking Row dei tifosi della Norvegia è già un cult dei Mondiali, guardate cosa si sono inventati (Video)

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La Norvegia è tornata ai Mondiali dopo 28 anni e i suoi tifosi si sono già fatti notare sulle tribune (e non solo) per una coreografia pazzesca

E’ iniziato alla grande il Mondiale della Norvegia. La nazionale allenata da Solbakken ha sconfitto 4-1 l’Iraq nel match d’esordio del girone I. La doppietta di Haaland, il gol di Ostigard e un’autorete nel finale hanno sancito una vittoria che ai norvegesi mancava in un Mondiali dal 23 giugno 1998, giorno del 2-1 rifilato al Brasile nell’ultimo match del girone A.

tifosi norvegia
La Viking Row dei tifosi della Norvegia è già un cult dei Mondiali, guardate cosa si sono inventati (Video) – calciomercato.it (foto Ansa)

Chi ha assistito in diretta al match tra Norvegia e Iraq disputato a Boston avrà certamente udito un suono decisamente insolito proveniente dagli spalti del Gillette Stadium. Ebbene quel profondo sospiro arrivava da vari settori dello stadio dove erano presenti i tifosi norvegesi intenti a inscenare la cosiddetta Viking Row.

Così è stata denominata la coreografia in cui i supporters scandinavi muovono all’unisono le braccia avanti e indietro mimando il gesto di una remata che diventa collettiva. Il tutto accompagnato da colpi di tamburo e da un suond ritmato che restituisce ancora maggior impatto al gesto. Con la Viking Row, i norvegesi hanno voluto omaggiare le loro origini, quelle dei Vichinghi, navigatori instancabili che hanno solcato i mari di Europa spingendosi nell’America del Nord ben prima della sua scoperta.

La coreografia è diventata già virale. I norvegesi l’hanno inscenata anche sulle scale mobili della metropolitana e all’interno di qualche locale. Alla stadio però ha un fascino irripetibile. Guardate queste immagini:

Possiamo considerate la Viking Row una sorta di “erede” dell’indimenticabile Geyser Sound, la coreografia che rese celebre i tifosi dell’Islanda durante la storica partecipazione della loro nazionale agli Europei 2016 culminata con la qualificazione ai quarti di finale dopo aver eliminato l’Inghilterra agli ottavi. Intanto, per rivedere la Viking Row allo stadio  bisognerà attendere martedì 23 e venerdì 26 giugno, giorni delle prossime partite della Norvegia contro Senegal e Francia.

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