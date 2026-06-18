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Annuncio Osimhen, svelato il futuro: dove giocherà l’anno prossimo

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Il centravanti nigeriano fa chiarezza sul proprio futuro: ecco cosa sta succedendo in queste ultime ore. 

È sicuramente tra gli attaccanti più forti in Europa e diversi club farebbero carte false pur di averlo a disposizione, ma con ogni probabilità il futuro di Victor James Osimhen sarà targato ancora Turchia. A renderlo noto è proprio l’ex Napoli nel corso di un’intervista rilasciata poco fa.

Osimhen
Osimhen – Calciomercato.it – Ansa Foto

Ecco infatti quanto ammesso da Osimhen ai microfoni di ‘Fanatik’: “C’è un grande rispetto tra me e il Galatasaray, un affetto importante che viene dimostrato ogni giorno anche alla mia famiglia. Ogni mattina mi sveglio e ringrazio Dio, gioco con il cuore e con l’anima quando indosso questa maglia. Sono davvero felice qui e tutto procede per il verso giusto. Mi trovo in un club dove mi sento profondamente amato“.

Una vera e propria dichiarazione d’amore da parte dell’ex centravanti del Napoli che, salvo clamorosi ripensamenti, giocherà dunque nel Galatasaray anche l’anno prossimo.

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