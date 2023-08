Da Miretti a Colombo, Galliani annuncia due colpi del Monza

L’amministratore delegato del club brianzolo ha rivelato le prossime mosse previste sul mercato

Entrati ufficialmente nell’ultima settimana di calciomercato, ecco che si avvicinano i giorni del Condor. Il Monza, dopo l’esordio complicato della prima giornata a San Siro contro l’Inter, non ha ancora completato il proprio organico e sta cercando di piazzare un paio di colpi entro la scadenza della finestra estiva.

Gli esperimenti tentati da Raffaele Palladino nella sconfitta contro i nerazzurri nel reparto avanzato, hanno evidenziato ancora diverse lacune. Per questa ragione, come ammesso da Adriano Galliani ai microfoni di ‘Monza News’, negli ultimi giorni il club brianzolo tenterà di chiudere l’acquisto di una prima punta. Profilo assai gradito rimane quello di Lorenzo Colombo, giovane attaccante di proprietà del Milan che nella passata stagione ha ottenuto un grande rendimento nel prestito al Lecce.

Come spiegato dal noto amministratore delegato, vi sono ancora buone possibilità che l’attaccante classe 2002 arrivi in prestito entro la fine del mercato: “Il Monza cerca soltanto un attaccante per completare il reparto. L’obiettivo principale resta Lorenzo Colombo del Milan“. L’eventuale acquisto di Colombo, in ogni caso, non dovrebbe comportare l’uscita nel reparto di altri attaccanti.

Calciomercato Monza, Miretti e non solo: Galliani annuncia le prossime mosse

Altro obiettivo fissato in alto da parte del Monza rimane Fabio Miretti. Il centrocampista della Juventus potrebbe arrivare in prestito, nonostante i dubbi da parte dei bianconeri.

A tal proposito, infatti, Galliani non si è sbilanciato: “Ci piace, ma non è detto che la Juve lo lasci partire. Ma siamo pronti ad alternative, abbiamo anche altre 2/3 idee”. Qualora la strada che porta a Miretti dovesse saltare, come anticipato dalla nostra redazione per completare il reparto il Monza potrebbe virare definitivamente su Akpa Akpro della Lazio.

Infine, l’ad del Monza ha annunciato quelle che saranno le prossime cessioni, smentendo invece la possibile partenza di Carboni: “Potrebbero partire Antov, Anastasio e Samprisi, gli altri restano tutti. Ho letto che si scrive di una possibile cessione di Andrea Carboni. E’ falso, su di lui abbiamo fatto un investimento importante”.