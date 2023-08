Clamoroso Lukaku: ora il ritorno è di nuovo possibile

Romelu Lukaku è ancora l’uomo del momento, protagonista di un nuovo colpo di scena: ora si apre la strada del ritorno

Non è ancora finita l’estate di Romelu Lukaku. Il belga si è preso la scena in questa finestra di mercato, ma nessuna squadra si è ancora preso il belga, che si allena in solitaria in attesa di una nuova avventura.

Al termine della scorsa stagione, culminata con la doppia finale di Coppa Italia e Champions League, il destino di Big-Rom sembrava essere già definito: ritorno a titolo definitivo all’Inter. E, invece, il belga aveva iniziato a parlare con altre squadre fino a raggiungere addirittura un accordo con la Juventus di Massimiliano Allegri. Una ‘mossa’ che non è stata gradita a Milano, con Marotta e Ausilio che hanno interrotto immediatamente ogni rapporto con l’attaccante. Ora, però, si apre nuovamente la strada del passato per Big Rom.

Niente Juve per Lukaku: l’Everton pronto a riaccoglierlo

Più passa il tempo e più diventa fragile la possibile di vedere Romelu Lukaku in bianconero. Il giocatore, intanto, non rientra nei piani del Chelsea e cerca una soluzione per continuare ad essere protagonista anche nella prossima stagione: dalla Premier potrebbe arrivare l’incastro giusto.

Secondo quanto riportato su The Express, l’Everton sarebbe tornato a bussare alle porte del Chelsea per Big Rom: una possibilità che potrebbe diventare concreta solamente qualora i Blues dovessero aprire al prestito dell’attaccante. Per Lukaku si tratterebbe di un ritorno al passato, in quel club dove è passato dall’essere una giovane promessa ad essere uno degli attaccanti più forti d’Europa. Si allontanano sempre di più, invece, le possibilità di vederlo nuovamente in Serie A: la Roma e il Milan stanno andando su altri profili, mentre la Juventus potrebbe restare con Dusan Vlahovic. Non va dimenticato, poi, che il mercato arabo si chiuderà sette giorni dopo quello europeo, dando così a Big Rom una soluzione paracadute.