Calciomercato Verona, colpo dalla Serie B? È uno dei talenti più promettenti

Il Verona ha bisogno di rinforzare il reparto offensivo per aumentare le possibilità di restare in Serie A

Nella scorsa stagione, il Verona ha dovuto faticare più del dovuto per raggiungere la salvezza; è infatti servito lo spareggio con lo Spezia per restare in Serie A e mantenere la categoria. La speranza, per questa stagione, è quella di vivere un campionato diverso e di ottenere il prima possibile la permanenza del massimo campionato italiano.

La strada è iniziata nel miglior modo possibile con il successo, alla prima giornata, contro l’Empoli per uno a zero. E’ vero è solo l’inizio ma fare punti contro una diretta concorrente rischia di avere una doppia importanza considerando la possibilità di arrivare davanti agli avversari per via degli scontri diretti.

In ogni caso il Verona, in questi ultimi giorni di mercato, deve completare la rosa a disposizione del tecnico per avere ancora più possibilità di raggiungere la salvezza senza troppi patemi d’animo. Un reparto da andare a rinforzare è, senza ombra di dubbio, quello offensivo e da questo punto di vista il club vuole provare a piazzare un colpo decisamente importante in vista della stagione.

Johnsen all’Hellas Verona? Il Venezia spara alto

Il nome che piace al Verona è quello di Johnsen, attaccante in forza al Venezia e protagonista di una buonissima prestazione nella vittoria contro il Como all’esordio in campionato. Sull’attaccante, ad inizio mercato, si era mosso il Frosinone (altro club che, dovendo lottare per la salvezza, ha assolutamente bisogno di rinforzare la propria rosa) ma la trattativa non è andata a buon fine.

Johnsen, però, continua a piacere ai club di Serie A con il Verona che sta cercando di capire i margini per portare a termine una trattativa di mercato per nulla semplice; il classe 1998, infatti, è un giocatore molto importante per il Venezia (come dimostrato dalla prima partita di campionato) e il club non vorrebbe privarsene soprattutto a pochi giorni dalla fine della sessione estiva di mercato.

La possibilità del salto di categoria, però, potrebbe essere una carta importante all’interno di una trattativa che, negli ultimi giorni di mercato, potrebbe entrare sempre più ne vivo. Johnsen, attaccante del Venezia, rischia di sbarcare in Serie A con il Verona che sta provando a regalare il giocatore a Baroni. Il suo innesto rappresenterebbe, senza nessun dubbio, una soluzione offensiva importante per un club che deve lottare per la salvezza e vuole raggiungere l’obiettivo senza le sofferenze della scorsa stagione.