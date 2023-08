Addio Juve e futuro in Premier: annuncio UFFICIALE

Le ultime di calciomercato Juve mettono in evidenza le importanti dichiarazioni del tecnico del club inglese

Futuro in Premier. O forse no. È arrivato l’annuncio ufficiale del tecnico sull’attaccante della Juventus. Nello specifico un calciatore che i bianconeri sono più che disponibili a lasciar partire.

Parliamo di Moise Kean, che Giuntoli e soci stan provando a piazzare altrove. In questi giorni ha preso consistenza la pista inglese, nella fattispecie quella che conduce al Fulham. Il club londinese deve sostituire un certo Mitrovic, ceduto all’Al-Hilal.

Stando ad alcune fonti, il Fulham sarebbe pronto a sborsare circa 30 milioni per il cartellino del classe 2000, tornato in bianconero due anni fa dopo l’esperienza felice al PSG e quella antecedente – del tutto negativa – proprio in Inghilterra, con l’Everton.

Dalle notizie, o meglio indiscrezioni ai fatti. Un fatto sono senz’altro le dichiarazioni del tecnico del Fulham, Marco Silva, che ha già allenato Kean proprio all’Everton. Il portoghese, infatti, ha dichiarato che l’attaccante bianconero “non è una soluzione” per il club. Le dichiarazioni, nel mercato, vanno sempre prese con le pinze, tuttavia Silva è apparso piuttosto netto sulla questione. Kean non rientra nei piani del Fulham.