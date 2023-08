Stadio Bentegodi di Verona: storia, posti migliori, come arrivarci, dove dormire e prezzi delle partite

Andiamo a fare una panoramica generale sul Marcantonio Bentegodi, lo stadio che ospita le partite del Verona

Il Verona, nella scorsa stagione, ha dovuto faticare più degli altri per ottenere la salvezza; l’obiettivo è stato raggiunto grazie alla vittoria, sullo Spezia, nello spareggio giocato al termine della stagione.

L’obiettivo del club, in questa nuova stagione, è quello di mantenere la categoria e per farlo è necessario fare più punti possibili al Marcantonio Bentegodi. Ecco tutto quello che dobbiamo sapere sullo stadio casalingo del Verona.

Anno inaugurazione Marcantonio Bentegodi di Verona

La prima informazione da dare, sullo stadio del Verona, riguarda l’anno di inaugurazione del Marcantonio Bentegodi avvenuto nel lontano 15 dicembre 1963. L’impianto sportivo è stato soggetto a ristrutturazione dal 1985 al 1990.

Uno stadio caldo soprattutto nelle partite più importanti del club con la tifoseria pronta a spingere i propri beniamini alla ricerca di risultati di livello.

Capienza Marcantonio Bentegodi di Verona

Non siamo di fronte ad uno stadio grandissimo; la capienza del Marcantonio Bentegodi di Verona, infatti, è di 39.211. Non è semplice vedere lo stadio con il tutto esaurito ma il pubblico si fa comunque sentire e sostiene la propria squadra dal primo all’ultimo minuto.

Dove comprare i biglietti

Passiamo, ora, ad un’altra informazione decisamente importante per quanto concerne i tifosi del Verona; stiamo parlando, ovviamente, di dove si possono andare a comprare i biglietti.

Se si vuole acquistare un biglietto, in modo da recarsi allo stadio e vedere la partita al Marcantonio Bentegodi, bisogna andare su hellasverona.vivaticket.it e vivaticket.com. In questo modo di potranno acquistare i biglietti per le partite casalinghe del Verona.

Quanto costano i biglietti

Per quanto riguarda, invece, il discorso relativo ai prezzi bisogna sottolineare come ci sia una variante a seconda sia del settore scelto sia della partita che si vuole andare a vedere. I prezzi, in ogni caso, dovrebbero andare dai diciotto euro ai cinquantanove ma ripetiamo come possano variare in base a diversi fattori, la partita e il settore.

Anche l’abbonamento può essere acquistato sul sito di Vivaticket; come per i biglietti dobbiamo sottolineare la variante legata al settore in cui ci si decide di abbonarsi. Il prezzo va da un minino di 70 euro ad un massimo di 820 euro.

Dove parcheggia la tifoseria ospite

Quando l’Hellas Verona gioca le partite casalinghe, il settore ospiti corrisponde alla Curva Nord con il parcheggio che dovrebbe essere situato proprio dietro il settore indicato per la tifoseria ospite.

Dove dormire vicino allo stadio

Chi va a vedere le partite della propria squadra al Marcantonio Bentegodi è possibile che (specialmente qualora il match si svolga di sera) voglia trovare un posto dove trascorrere la notte.

Sono diverse le possibilità per i tifosi a partire da “Piccolo Mondo Verona“; troviamo anche “Casa di Babi“, “Olivier House” o il “Lucky Home Near Train Station and City center“. Queste alcune delle possibilità che i tifosi possono andare a sfruttare per un buon alloggio dopo aver visto la partita.

Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona: come raggiungerlo

Andare a vedere la partita allo stadio significa, ovviamente, dover raggiungere il Marcantonio Bentegodi. Una missione possibile in diversi modi; andiamo a scoprirli le varie possibilità a disposizione dei tifosi sia del club di casa sia quelle squadre che si ritrovano a giocare proprio a Verona.

Come arrivare allo stadio in auto?

Iniziamo dalla prima possibilità per raggiungere lo stadio Marcantonio Bentegodi, ovvero l’auto. A tal proposito bisogna sottolineare che, per chi arriva dall’autostrada A4 Milano-Venezia, bisogna uscire a Verona Nord (ma anche a Verona Sud) e, a quel punto, non ci resta che seguire le indicazioni per lo stadio, distante meno di quindici minuti.

Per chi, invece, arriva dall’autostrada A22 Modena-Brennero, l’importante sarà uscire a Verona Nord e seguire tutte le indicazioni. Con questa seconda possibilità, è giusto sottolinearlo, lo stadio dista dal casello solamente sei minuti.

Come arrivare allo stadio in treno?

Passiamo, ora, al treno; in questo caso la prima cosa da sottolineare è che lo stadio Marcantonio Bentegodi è a un chilometro e mezzo dalla stazione ferroviaria Verona Porta Nuova.

Non appena scendiamo dal treno, bisogna camminare (per un totale di quindici minuti) lungo Piazzale XXV Aprile e Viale Palladio. Un percorso che, se non vogliamo fare a piedi, è possibile effettuare grazie alle linee degli autobus 11, 12 e 13. La distanza si ridurrò drasticamente e ci impiegheremo meno di cinque minuti.

Come arrivare allo stadio in autobus?

Andiamo a vedere ora come possiamo raggiungere il Marcantonio Bentegodi in autobus; a livello di trasporto pubblico, le linee che si possono scegliere per arrivare allo stadio sono la 11, la 12 e la 13 come abbiamo ma anche la 94 e la 95 (nei giorni festivi).

Come arrivare allo stadio in aereo?

Andiamo a concludere con la possibilità di muoverci con l’aereo; la prima cosa da sottolineare è che dall’aeroporto Valerio Catullo ci sono, sostanzialmente, due possibilità per recarsi allo stadio. La prima è il taxi mentre la seconda (anche quella più economica) è la linea autobus 199.