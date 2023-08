Salta lo scambio col Milan: addio bomber

Si complicano i piani per il Milan, nulla da fare per l’acquisto dell’attaccante

Un’estate di arrivi che potrebbero superare la doppia cifra. Marco Pellegrino è pronto a diventare il nono acquisto del Milan, ma il club rossonero potrebbe non fermarsi al giovane centrale argentino.

Tra i nomi fatti per l’attacco rossonero c’è anche quello di Niclas Fullkrug. Una pista non particolarmente calda, che sembra essersi ancor più raffreddata visto che il possente centravanti tedesco potrebbe restare in Bundesliga. Fullkrug, 30 anni e una spaventosa media di 7 gol in 9 gare con la maglia della nazionale, piace infatti all’Eintracht Francoforte che si sta guardando intorno per sostituire Kolo Muani.

Milan, Fullkrug complicato: piace all’Eintracht per il post Kolo Muani

L’attaccante francese piace tantissimo al Paris Saint-Germain. I transalpini sono sempre alle prese con il nodo Mbappe, ma nel frattempo stanno rivoluzionando il proprio assetto offensivo. E dopo l’arrivo di Dembele dal Barcellona puntano con insistenza sull’ex Nantes.

E l’acquisto di Kolo Muani potrebbe complicare i piani del Milan per quanto riguarda l’attacco. Il mercato in entrata dei rossoneri potrebbe riservare infatti nuove sorprese. Ballo-Toure resta in uscita e il club potrebbe pensare ad un nuovo vice-Theo Hernandez. Krunic continua ad essere corteggiato dal Fenerbahçe e, in caso di cessione a fronte di un’offerta irrinunciabile, il club rossonero dovrà fare qualcosa anche in mediana. E’ però l’attacco il reparto che può riservare maggiori sorprese, non solo per quanto riguarda le uscite. Si parla da tempo di un vice-Giroud e molto dipende dalla situazione legata a Lorenzo Colombo. Il Milan crede molto nel centravanti brianzolo, ma sta riflettendo sull’ipotesi di lasciarlo partire in prestito per garantirgli maggior minutaggio.

Sulle tracce del classe 2002 ci sono soprattutto Genoa, Monza e Cagliari. Il Milan è disposto ad una cessione in prestito e in caso di addio un nuovo acquisto per il reparto offensivo diventerebbe automatico. Tra i nomi accostati, appunto, Fullkrug del Werder. Centravanti esperto e dall’ottima media gol. Per lui si è parlato anche di un possibile scambio con Ballo-Toure, cercato proprio dal Werder Brema, ma la pista che porta al centravanti non sembra essere così calda e l’interesse dell’Eintracht rischia di complicare ancor di più la vicenda.