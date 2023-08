Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 23 agosto

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, mercoledì agosto 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, mercoledì 23 agosto 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

“Tamburo“, così apre la Gazzetta dello Sport. La magia di Tamberi, conquista il Mondiale dopo l’Olimpiade. Il Diavolo in noi: Pulisic e Reijnders da record. E il Milan vuole anche Ekitike. La Juve di Max si ispira a Conte: voglia di rivincita, gioco, niente coppe (e Bonucci va a Berlino). L’Inter a voi: sprint Pavard per Cagliari. Sanchez spinge fuori Correa. Lukaku dove ti piazzo? Viene offerto a tutta Europa ma nessuno se lo prende.

L’apertura del Corriere dello Sport: “Lukaku-Vlahovic rieccoci“. A 9 giorni dalla chiusura del mercato Juve e Chelsea si riparlano E a Roma scoppia la febbre Romelu. Pulisic e Dybala, scatto matto: i due campioni di Milan e Roma hanno un hobby in comune. Gimboom! Fantastico Tamberi: è campione del mondo.

Il titolo sulla prima pagina di Tuttosport: “Mondo Gimbo”, estati Tamberi che conquista l’oro Mondiale dopo quello Olimpico. Vendi Kean poi Berardi o Morata: il Fulham con 40 milioni può accendere il mercato bianconero, favorendo la conferma di Vlahovic. Miranchuk con Barrow: allarme gol, il Toro prova a rimediare.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 23 agosto 2023

Vediamo anche la rassegna stampa dei principali quotidiani esteri del 23 agosto 2023.

In Spagna Diario Sport dà spazio al mercato del Barcellona: “Operacion delantera”, continua il pressing del Barça con l’Atletico per Joao Felix. Le trattative estive tengono banco anche in Francia in questo rush finale: “A juster le tir”, le big di Ligue 1 puntano a sistemare le rispettive rose prima del gong del calciomercato.