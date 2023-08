Pavard sempre più vicino: il comunicato UFFICIALE

Benjamin Pavard e l’Inter, un intreccio di mercato diventato sempre più caldo e prossimo alla conclusione definitiva a favore dei nerazzurri

Ultimi fuochi di mercato e ore calde e cruciali per la chiusura di trattative fondamentali per i club, per mettere a posto gli ultimi tasselli prima di lanciarsi con tutto l’armamentario a disposizione nella nuova stagione. Movimenti importanti in vista soprattutto in casa Inter, come sappiamo.

In attacco, potrebbe esserci il clamoroso ritorno di Alexis Sanchez, nel momento in cui dovesse andare via Joaquin Correa. Ma in queste ore la dirigenza nerazzurra è concentrata soprattutto su un altro fronte. Come raccontato da Calciomercato.it, l’Inter ha trovato l’accordo con il Bayern Monaco per Benjamin Pavard. I bavaresi hanno accettato la proposta nerazzurra intorno ai 33 milioni di euro complessivi bonus inclusi. L’Inter aveva già da tempo l’intesa con lo stesso Pavard, si stanno limando a questo punto solo gli ultimi dettagli per un affare che appare in via di definizione.

Inter, l’indizio sul futuro di Pavard: il comunicato è di poco fa

A far sorridere l’Inter c’è anche un ulteriore dettaglio, un indizio a proprio favore che riveste anche i crismi dell’ufficialità.

Infatti, quest’oggi Pavard non si è allenato con il Bayern. Nel comunicato ufficiale odierno del club bavarese, reso noto pochi minuti fa, si parla di “assenza per malattia” da parte del francese. Una notizia che somiglia tanto a un classico ‘infortunio diplomatico’, il che potrebbe indicare quanto si sia vicini alla fumata bianca. Simone Inzaghi fa già il conto alla rovescia per il braccetto difensivo tanto richiesto.