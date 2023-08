Minaccia Premier sul Milan: rischia di saltare tutto

Pericolo di mercato per il Milan dalla Premier League: il club rossonero rischia di vedersi soffiare un obiettivo per l’attacco

Inizia l’ultima settimana di calciomercato e il Milan va a caccia di un altro colpo per chiudere una sessione estiva di trasferimenti particolarmente intensa. Ma occhio alle “minacce” provenienti dall’Inghilterra.

Rischia di saltare una trattativa di mercato imbastita dal Milan nei giorni scorsi. Si tratta dell’affare Hugo Ekitike, attaccante franco-camerunense classe 2002 di proprietà del Paris Saint-Germain e obiettivo concreto per il reparto avanzato dei rossoneri, a caccia di un’altra punta dopo Okafor. Sulle tracce del giocatore ex Staide Reims non c’è solo il Milan e in queste ore si è registrato un forte inserimento da parte del West Ham come confermato anche da L’Equipe.

Il club inglese si è mosso con decisione, avviando i contatti per cercare di portare a Londra il promettente attaccante arrivato a Parigi un anno fa e legato alla società transalpina da altri quattro anni di contratto. Nonostante questo lungo vincolo, il West Ham è fortemente intenzionato a tentare il colpo Ekitike, soffiandolo al Milan e alle altre squadre interessate, tra cui Everton ed Eintracht Francoforte.

Calciomercato Milan, minaccia inglese per Ekitike

Il West Ham starebbe lavorando per portare Hugo Ekitike a Londra con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro. In questo modo il Paris Saint-Germain non rinuncerebbe da subito al suo talentuoso attaccante ma potrebbe garantirsi una plusvalenza avendolo pagato circa 28 milioni di euro.

Le prossime ore potrebbero essere già decisive per il futuro di Hugo Ekitike. Tra Milan e Paris Saint-Germain c’è grande distanza. Il Milan non va oltre il prestito secco, formula che non fa fare i salti di gioia ai francesi. E in questo scenario potrebbe inserirsi con forza proprio il West Ham.