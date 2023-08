Lukaku last minute, cambia tutto: destinazione scudetto

Calciomercato last minute, Lukaku è il colpo che porta il terremoto nel campionato di Serie A: sprint scudetto

Ultimi giorni di calciomercato e ultimi ritocchi da fare per tutte le squadre, per lanciarsi finalmente in una stagione lunga, intensa e difficile, con ambizioni comprovate. Sono molte le formazioni in Serie A cui manca ancora qualcosa per ritenersi soddisfatti della sessione di trasferimenti e gli ultimi fuochi potrebbero riguardare soprattutto gli attaccanti, coloro destinati a spostare gli equilibri nel bene e nel male.

Tanti rumours e trattative che si susseguono senza sosta, ci si chiede chi riuscirà ad accaparrarsi i pezzi migliori e a presentare una prima linea di maggior impatto, per mettere timore alla concorrenza. L’unica delle big forse esclusa da questo discorso è il Napoli campione d’Italia, per tutte le altre c’è ancora qualcosa da fare in quel reparto, eccome.

Lukaku in Serie A, ecco dove giocherà: la corsa scudetto si infiamma

Con il suo consueto sondaggio quotidiano su Twitter, la redazione di Calciomercato.it ha chiesto ai suoi utenti quale sarebbe l’acquisto in grado di spostare maggiormente gli equilibri del campionato e la risposta è stata piuttosto netta a favore di un nome in particolare.

Lukaku alla Roma, trattativa che per il momento a quanto appreso da Calciomercato.it è da ridimensionare, ha raccolto il 66,5% dei voti nel nostro sondaggio. Molto staccati tutti gli altri colpi quanto a impatto sulla corsa alle prime posizioni. Solo il 15,9% delle preferenze per un ritorno di Sanchez all’Inter, il 12,4% per quello di Morata alla Juventus e il 5,2% per il passaggio di Kean al Milan. Big Rom continua a essere presenza dominante sul mercato, anche se per ora non ci sono novità in tal senso.