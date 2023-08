Juventus, dalla Spagna: il colpo last minute è uno ‘scippo’ all’Inter

La Juventus al lavoro per gli ultimi ritocchi di mercato, l’ultimo colpo potrebbe essere targato nerazzurro: gli scenari

L’esordio della Juventus in campionato è stato piuttosto convincente. Stagione che non poteva partire meglio, con un netto 3-0 in casa dell’Udinese, incoraggiante per il prosieguo, anche se qualcosa da sistemare per i bianconeri comunque c’è.

Dopo un grande primo tempo, c’è stato infatti un po’ di calo nella ripresa, con alcuni rischi di troppo: un qualcosa che Allegri ha sottolineato invitando i suoi a maggiore attenzione, concentrazione, intensità. Il tecnico livornese sa che una rondine non fa primavera, dopo le ultime annate, ma di certo ha raccolto segnali positivi.

C’è qualcosa da sistemare anche sul mercato, come noto, per la Vecchia Signora, che fin qui si è limitata a riprendere Cambiaso dal prestito al Bologna e ad acquistare Weah. Nonostante Allegri avesse già alcuni giorni fa dato per chiuso il mercato in entrata, qualche rinforzo gli farebbe comodo eccome. Lukaku è lontano e su di lui spunta la Roma, anche se non c”è alcuna trattativa, il Sassuolo ha tolto Berardi dal mercato e anche lui a questo punto è una pista difficilmente percorribile. Un colpo in attacco potrebbe avvenire comunque, occhio a una suggestione piuttosto particolare.

Juventus, Correa è l’idea a sorpresa

La Juventus infatti, secondo il portale spagnolo ‘Fichajes.net’, potrebbe posare gli occhi su Joaquin Correa.

La situazione dell’argentino è nota: l’Inter attende la sua cessione per il ritorno di Sanchez, il ‘Tucu’ a sua volta vorrebbe giocare e dunque si guarda intorno per una nuova sistemazione. Ma per l’Inter, una cessione ai rivali della Juventus significherebbe rinforzare una diretta concorrente. I dubbi ci sono, anche se, nel caso in cui i bianconeri presentassero una buona offerta, la dirigenza nerazzurra potrebbe anche cambiare idea.