Ex bianconero riparte dalla Serie B: nuova vita per l’attaccante, sta per firmare

Sono giorni importanti di mercato per l’ex bianconero; il giocatore, infatti, sta per iniziare una nuova avventura calcistica

Più passano i giorni e più ci si avvicina alla fine del mercato; le varie squadre hanno assolutamente bisogno di ultimare le trattative per andare a completare le varie rose in modo da avere più possibilità di fare bene nel corso della stagione.

Tra i vari protagonisti di questi ultimi giorni potrebbe esserci anche un ex bianconero; parliamo di un giocatore attualmente svincolato e che, nelle ultime stagioni, ha faticato ad esprimersi ai suoi soliti livelli ma ha le caratteristiche per poter far bene nel corso di una stagione.

Il giocatore in questione è Ilija Nestorovski, classe 1990 e come detto attualmente svincolato; nell’ultima stagione, con la maglia dell’Udinese, ha faticato a risultare un fattore determinante (anche a causa di un brutto infortunio) per il club friulano che ha deciso di lasciarlo andare nonostante le difficoltà della squadra, che si sono viste anche all’esordio in Serie A, a livello offensivo.

Ora, in questi ultimi giorni di mercato, sembra esserci la concreta possibilità per l’attaccante di iniziare una nuova vita e mostrare le sue qualità in una realtà importante del campionato di Serie B.

Nestorovski al Cosenza: cifre e dettagli

Su Nestorovski, infatti, è forte l’interesse del Cosenza; il club ha iniziato la stagione con un netto tre a zero all’Ascoli in una partita folle considerando come gli ospiti sono rimasti in otto a fine primo tempo per via delle espulsioni di Falasco (doppia ammonizione) e di Buchel e Forte che sono stati espulsi per rosso diretto.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Cosenza ha accelerato per l’acquisto del centravanti ex Udinese andando a superare la concorrenza. Sul giocatore, infatti, è forte anche l’interesse della Ternana. Essendo svincolato non serve andare a trattare con il club di appartenenza ma basta trovare l’accordo, per lo stipendio, con il centravanti. Al momento non ci sono notizie sulle cifre ma la trattativa sembra potersi concludere da un momento all’altro.

Per Nestorovski, dunque, si prospetta l’avventura in Serie B con la maglia del Cosenza; qualora l’operazione dovesse andare in porto, per il club si tratterebbe di un acquisto decisamente importante (per esperienza ma anche viste le caratteristiche fisiche del giocatore) e che permetterebbe al Cosenza di vivere una stagione da protagonista. La Serie B, lo vediamo ogni anno, è un campionato tanto imprevedibile quanto complicato ma un giocatore come l’ex Udinese può andare a spostare gli equilibri di una squadra.