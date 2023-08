Affare Lukaku, è arrivata la comunicazione della Juventus

La pista Lukaku non è chiusa per la Juventus: il club bianconero lo ha già detto all’attaccante belga

Allegri è partito a razzo, ma la Juventus attende ancora conferme dal campo e aiuti dal mercato. Cristiano Giuntoli userà gli ultimi giorni di trattative per piazzare i colpi necessari, in entrata e uscita, per rendere la squadra bianconera davvero in grado di lottare fino alla fine per lo scudetto.

Non c’è molto, in realtà, da fare, ma qualche aggiustatina occorre: sicuramente a metà campo, dove il ritorno a pieno regime di Pogba potrebbe essere il vero colpo della Juve 2023/2024, mentre in attacco c’è il nome di Berardi che continua ad essere accostato ai bianconeri, ma anche quello di Romelu Lukaku.

L’arrivo del belga è inevitabilmente connesso alla cessione di Vlahovic: per l’ex Inter, al momento, non c’è nessuna trattativa con la Roma, come raccontato dalla redazione di Calciomercato.it. Da settimane Lukaku attende le mosse della Vecchia Signora e novità in tal senso potrebbero arrivare a stretto giro.

Calciomercato Juventus, la posizione su Lukaku

Ovviamente questo è legato al fatto che tra poco più di una settimana si chiuderà il calciomercato, ma non soltanto.

Stando a quanto affermato da Luca Momblano nel corso di ‘juventibus’, infatti, Lukaku non ha cambiato la sua posizione: vuole la Juventus. Ma non è tutto, perché il club bianconero avrebbe dato rassicurazioni al calciatore. In aggiunta, anche ad Allegri è stato detto che la pista che porta al centravanti di Anversa non è ancora completamente accantonata.

Certo il tempo stringe e servono diversi incastri, a partire dall’addio di Vlahovic, per far sì che Lukaku vesta bianconero, ma nel calciomercato tutto può succedere.