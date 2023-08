Tra Jantko e Paola Enogu: Roberto Vannacci dice la sua a TV Play

Roberto Vannacci, generale dell’Esercito italiano, ha parlato a TV Play, spaziando su vari argomenti

Il Generale Roberto Vannacci, al centro delle polemiche dopo la pubblicazione del libro ‘Il mondo al contrario’, è intervenuto sul canale Twitch di Tv Play e ha parlato di diversi argomenti.

Ovviamente un accenno è stato fatto al calciatore del Cagliari Jankto che di recente ha fatto coming out: “Mi interessa solo che si competa con persone dello stesso sesso biologico. I maschi gareggiano con i maschi. Non lo conosco, ma se gioca in Serie A vuol dire che è bravo”. Il Generale ha quindi aggiunto: “Accettiamo che ci sia una percezione diversa del proprio corpo rispetto al sesso biologico, perché non facciamo la stessa cosa per l’età’ Ho 58 anni, ma mi sento più giovane e voglio gareggiare nella categoria più dei più giovani”.

Vannacci a TV Play: “Enogu giusto che rappresenti l’Italia”

Calcio, ma anche altri sport come la pallavolo. Il Generale Vannacci si sofferma su Paola Enogu: “È una giocatrice bravissima e molto intelligente. È giusto che rappresenti l’Italia – afferma -. Quando vedo una persona con la pelle scura non la identifico subito come italiana”.

Infine, sempre relativamente ad altri sport: “Ci sono atleti che gareggiano con avversari di un altro sesso solo perché non si sentono appartenenti al loro sesso. Nuotatori maschi che si sentono femmine e gareggiano con le femmine. Ci si sta convincendo che siamo tutti uguali: non è così. Ok per i diritti, ma uomini e donne sono diversi fisicamente”.