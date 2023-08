Prima il gol, poi l’infortunio: l’operazione è UFFICIALE

Trova il gol, ma esce per infortunio: l’esito è ufficiale. Giocatore costretto all’operazione

Nel complicato e difficile inizio del Chelsea, brilla la stella di Carney Chukwuemeka. Considerato un dei migliori prospetti inglesi, il classe 2003, a differenza della passata stagione, sta trovando continuità sotto la guida di Pochettino.

Due partite su due da titolare e anche un gol firmato nel derby contro il West Ham. La gara però è risultata amara sotto tutti i punti di vista. Non solo per la sconfitta, ma anche perché Chukwuemeka, uno degli uomini più in forma, è stato costretto ad abbandonare prematuramente il campo dopo un contrasto con Emerson Palmieri, ex della gara.

Chelsea, UFFICIALE: infortunio e operazione per Chukwuemeka

Il giovane centrocampista si è sottoposto ai primi esami e gli esiti non sono stati certamente buoni. Il Chelsea ha infatti comunicato che l’ex Aston Villa ha rimediato un infortunio al ginocchio che ha comportato un intervento chirurgico.

Questo il comunicato ufficiale diramato dal Chelsea:

“Carney Chukwuemeka si è infortunato al ginocchio sinistro durante la partita contro il West Ham United di domenica. Lunedì sera Carney è stato sottoposto a un intervento chirurgico e ora inizierà il suo recupero. Il 19enne lavorerà con il dipartimento medico del club sulla sua riabilitazione a Cobham”.

Un recupero che, fortunatamente, non dovrebbe essere troppo lungo. Lo afferma il ‘Sun’, che sottolinea come il giocatore sosterrà sei settimane di convalescenza. Il calciatore di origini nigeriane potrebbe quindi tornare a piena disposizione nel giro di un paio di mesi. Una brutta notizia soprattutto per Mauricio Pochettino che dovrà quindi fare a meno di uno dei suoi uomini più in forma.