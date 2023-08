Niente Juve per Lukaku: scelto il nuovo club in Serie A

L’attaccante belga è rimasto ai margini del Chelsea e continua a spingere per un nuovo trasferimento

Non è andata secondo i piani iniziali la strategia pensata da Romelu Lukaku in questa sessione di mercato. Dopo aver voltato improvvisamente le spalle alla sua ex Inter che sperava di poterlo riportare a Milano a titolo definitivo, il centravanti belga ha cercato per settimane di trovare l’incastro giusto per approdare alla Juventus.

Un’operazione che inizialmente aveva coinvolto anche Dusan Vlahovic, individuato dal Chelsea come possibile pedina di scambio per il via libera alla cessione di Lukaku. Un’idea frenata dalla volontà dello stesso attaccante serbo di rimanere a Torino, ma anche dal mancato accordo tra i due club sulla valutazione complessiva dei cartellini all’interno dell’affare. Nonostante l’enorme stima nutrita da Allegri nei suoi confronti, l’ex nerazzurro si è dunque ritrovato senza un piano di riserva.

Ad oggi, infatti, Lukaku è ‘costretto’ a lavorare per il Chelsea da separato in casa, alla ricerca di una nuova soluzione per tornare protagonista nella stagione appena iniziata. Negli ultimi giorni, ad esempio, si sono diffuse nuove voci che riguardano il Milan, mentre in mattinata anche la Roma è stata accostata al centravanti belga. Il club giallorosso, in attesa di incassare il definitivo via libera per Zapata come alternativa a Belotti, si sarebbe limitato ad una richiesta di informazioni per l’attaccante classe 1993.

Calciomercato Roma, scelto il colpo Lukaku in attacco

Nel sondaggio lanciato sui canali social di Calciomercato.it, è stato chiesto ai nostri utenti a quale big del campionato italiano – ad oggi – Romelu Lukaku servirebbe di più.

Sebbene l’ottima prova fornita contro la Salernitana e condita da una doppietta ad opera del Gallo Belotti, su Twitter la formazione più votata con il 71,4% delle preferenze è stata proprio la Roma. Il club giallorosso non ha ancora definito la ricerca del tanto atteso attaccante richiesto da José Mourinho, nonostante i contatti avanzati con l’Atalanta per Duvan Zapata. Al secondo posto del sondaggio si è poi posizionato il Milan con il 19,8% in cerca di un vice Giroud, davanti alla Juventus ultima con l’8,8%.