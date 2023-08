Lukaku in Serie A: blitz a Londra ma non della Juve

Non è ancora finita per il possibile ritorno di Romelu Lukaku in Serie A. Non solo la Juventus: blitz a Londra della big

La telenovela Lukaku è tutt’altro che conclusa. A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato estivo, infatti, il futuro del centravanti ex Inter è ancora tutto da scrivere.

Le ultime dichiarazioni ufficiali, rilasciate nel weekend, sono state di Mauricio Pochettino: “La situazione di Lukaku è molto chiara. Non è una decisione solo del club, c’è un accordo a cui le due parti sono arrivate. Io sono stato informato della situazione di ogni singolo giocatore prima di firmare per il Chelsea“.

“Io non ci posso fare niente: devo concentrarmi sulla squadra che ho e sul cercare di migliorarla, non posso sprecare energie in una situazione che era già chiara prima del mio arrivo”. L’attaccante è fuori dal progetto dei Blues, ma il raffreddamento della pista Juventus ha complicato e non poco i suoi piani. Nelle ultime ore è però spuntata una nuova destinazione in Serie A.

Calciomercato Roma, missione a Londra per Lukaku

Come raccontato da Calciomercato.it, Zapata aspetta solo la Roma ma mancano ancora tutti i via libera definitivi. Le difficoltà per il colombiano dell’Atalanta hanno così acceso la suggestione Lukaku.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il CEO giallorosso Lina Soulokou sarebbe a Londra in queste ore. Una missione per prendere informazioni e sondare la fattibilità dell’eventuale affare Lukaku. Per il momento, in ogni caso, l’ex Inter rimane una suggestione. Mourinho è in attesa.