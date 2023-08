Cambia il futuro di Chiesa: il nuovo piano della Juventus

Federico Chiesa lancia la Juventus all’esordio stagionale sul campo dell’Udinese: c’è una novità sul futuro in bianconero del numero sette

Federico Chiesa torna protagonista e lancia un chiaro messaggio in chiave mercato. Splende la luce del numero 7 all’esordio dei bianconeri in campionato, con l’ex Fiorentina decisivo nella trasferta contro l’Udinese.

Nuova vita da seconda punta per il classe ’97, che ha ritrovato gamba e smalto nel 3-5-2 di Allegri al fianco del ‘gemello’ Vlahovic. L’allenatore livornese coccola e stimola allo stesso tempo Chiesa, che può essere l’ago della bilancia della stagione della ‘Vecchia Signora’ in campionato: “Da esterno è sprecato, da punta può fare anche 16 gol“, le parole di Allegri nel postgara di Udine. Il mister bianconero lavora sul tandem ex gigliato e l’addio si allontana per il nazionale azzurro, in bilico solo fino a qualche settimana fa. Nessuno si è fatto avanti concretamente per Chiesa, valutato almeno 50 milioni di euro dalla dirigenza della Continassa.

La Juventus blinda Chiesa: Giuntoli lavora per il rinnovo

La volontà adesso della Juventus è di confermare Chiesa, a meno che non arrivi un assegno davvero irrinunciabile alla ‘Vecchia Signora’.

Gli scenari attuali portano però ad altro e difficilmente il numero 7 si muoverà da Torino nei prossimi giorni. Allegri e Giuntoli puntano molto su Chiesa, destinato a essere uno dei pilastri della Juve tra presente e futuro. Anche perché il nuovo capo dell’area tecnica pensa a blindare il nazionale azzurro, lavorando sul rinnovo di contratto in scadenza nel giugno 2025. La Juventus e l’entourage di Chiesa – scrive il ‘Corriere dello Sport’ – potrebbero entrare nel vivo delle negoziazioni per il prolungamento all’inizio del nuovo anno, cercando l’intesa per allungare l’accordo del giocatore. Chiesa attualmente percepisce un ingaggio da quasi 11 milioni di euro lordi a stagione, con la società e Allegri che si aspettano continuità di rendimento dall’attaccante per entrare concretamente dentro la trattativa per il rinnovo.