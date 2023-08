Allegri trova il difetto a Vlahovic: “Va fatta la differenza”

Le parole di Massimiliano Allegri dopo la vittoria della Juventus sul campo dell’Udinese: da Chiesa a Vlahovic, parla l’allenatore bianconero

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato a ‘DAZN’ dopo la vittoria trasferta sul campo dell’Udinese.

KOSTIC – “Kostic non è entrato? Ho anche Iling, giocano nello stesso ruolo. Se fosse uscito Chiesa, avrei messo Kostic, con Federico dentro ho messo Iling”.

SECONDO TEMPO – “Guardando il secondo tempo, dobbiamo migliorare la gestione della palla. Avevamo giocatori che rientravano da infortuni. Poi quando non gestisce la palla, dentro la metà campo devi difendere in modo diverso”.

CHIESA – “Secondo me è un attaccante. Da esterno si isola troppo. Questa sera è stato bravo a giocare vicino a Vlahovic, stanno migliorando. Lui deve farlo ancora in più in fase di non possesso. Quest’anno deve fare 14-16 gol e farlo giocare esterno è un po’ riduttivo”.

CAMBIASO – “Non è stata una sorpresa, perché è bravo e intelligente. Quando Chiesa si apre, lui va a giocare dentro ed è bravo”.

FASCIA DESTRA – “La partita si è sviluppata molto a sinistra. Weah però in alcune situazioni ci ha aiutato a uscire con la palla, sono molto contento. Poi ha preso un colpo ed è uscito”.

ATTEGGIAMENTO – “Stare fuori dalla Champions per noi è una mancanza importante. Ci mancherà, non lo nego. Tutti dicono che è un vantaggio, io volevo avere il vantaggio di giocare ogni tre giorni e contro le più forti. Vogliamo tornare, soprattutto perché l’anno scorso, in un’annata non facile, la squadra ha fatto il suo, è arrivata terza e aveva il diritto di giocare in Champions. Dobbiamo migliorare, nel secondo tempo abbiamo fatto un po’ le cose a metà”.

Udinese-Juventus, Allegri strilla la squadra

Non solo complimenti però per la squadra, visto che Allegri individua anche qualche difetto nel corso del suo commento.

JUVE MODERNA – “Bisogna sfruttare al massimo le caratteristiche dei giocatori. Per avere il baricentro alto, servono punte che corrono e pressano molto. Abbiamo vinto una partita e restiamo con i piedi per terra. Stiamo lavorando bene, c’è disponibilità da parte dei giocatori, ma sono contro queste cose che vengono dette. Dopo il 2-0 abbiamo mollato”.

VLAHOVIC – “Ha fatto una buona partita. Arriva da un periodo in cui ha giocato poco. Quando lo mettiamo in movimento dopo il recupero palla, diventa importante. La differenza poi va fatta quando abbiamo la gestione palla: sapersi smarcare, riconoscere gli spazi. Sono cose su cui stiamo lavorando e sono le cose più difficili”.