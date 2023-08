Richiesta già presentata, così lascia il Milan

Il Milan impegnato contro il Bologna per l’esordio stagione può veder partire un suo calciatore: lo hanno chiesto in prestito

Parte da Bologna il campionato del Milan: la rinnovata squadra di Pioli chiuderà il quadro della prima giornata di Serie A con la sfida agli uomini di Thiago Motta.

Una partita che dirà già qualche indicazione sulla bontà dello scoppiettante mercato fatto dai rossoneri: otto volti nuovi per il Milan, non tutti ovviamente titolari, con la partenza eccellente di Sandro Tonali. Ma il lavoro per Furlani e Moncada non è ancora terminato e altre operazioni dovranno essere chiuse da qui al 1° settembre quando calerà il sipario sulla sessione estiva della campagna trasferimenti 2023.

Affari in entrata e uscita per i dirigenti del Milan che hanno ormai definito l’arrivo del difensore argentino Pellegrino e sono ancora alla ricerca di un vice Hernandez e di un nuovo attaccante. Ma si lavora anche in uscita e in questo caso sono diversi i nomi con le valigie pronte. Tra questi c’è anche Divock Origi per il quale forse presto potrebbe esserci la svolta.

Calciomercato Milan, cessione Origi: chiesto il prestito

L’attaccante belga è ormai fuori dai piani di Pioli dopo una stagione decisamente deficitaria vissuta lo scorso anno. Niente convocazione per l’esordio e la ricerca di una squadra che punti su di lui che va avanti ormai da qualche mese.

Forse la svolta però è vicino, o almeno potrebbe esserlo se trovassero conferma le indiscrezioni che arrivano dall’Inghilterra. Qui il ‘Sun’ racconta di uno Sheffield United molto interessato all’ex Liverpool che avrebbe già avuto contatti con il calciatore belga. Il club inglese vorrebbe prendere Origi in prestito e starebbe lavorando per avere il sì del giocatore e del Milan.