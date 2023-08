Lukaku alla Juve: l’annuncio lo fa Marotta

Marotta è tornato a parlare del mancato ritorno in nerazzurro di Romelu Lukaku. Annuncio anche sul futuro del belga accostato alla Juve

Intervenuto a ‘Radio TV Serie A’, su ‘RDS’, Beppe Marotta è tornato a parlare anche del caso Lukaku, un capitolo ormai definitivamente concluso in casa Inter.

“L’operazione ha lasciato tanta delusione, per il resto è giusto che faccia la sua strada e noi la nostra. – ha annunciato l’amministratore delegato dell’Inter – Adesso comincia a chiudersi una nuova strada, non ci sono molte alternative”.

Come noto, il nome di Lukaku è ancora associato alla Juventus. Marotta si è espresso così sulla possibile permanenza in Serie A: “Non penso che lo vedremo in Italia, ma non conosco le dinamiche del Chelsea. Lui, Scamacca e Samardzic? Alla mia età solo il caldo mi toglie il sonno, non le vicende dei calciatori. È venuta meno un po’ di serietà, i giocatori oggi ti dicono sì, domani ti dicono no”. Come confermato anche da Marotta, dunque, l’affare Lukaku-Juve si fa sempre più complicato.