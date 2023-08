Colpo da mille e una notte: trattativa in fase avanzata sta per firmare

Il Verona ha iniziato la stagione nel migliore dei modi; la squadra, però, ha bisogno di rinforzarsi per essere ancora più competitiva

Siamo solo alla prima giornata è vero ma il successo del Verona, in casa dell’Empoli, rischia già di essere fondamentale nell’eventuale discorso relativo agli scontri diretti a fine stagione. Entrambe le squadre, infatti, lotteranno per restare nel massimo campionato italiano e i tre punti conquistati dai ragazzi di Baroni hanno già un peso specifico.

La squadra ha immediatamente incarnato i dettami di gioco del proprio mister; bravi in fase difensiva, capacità di saper soffrire e voglia di andarsi a prendere il risultato. Tutte caratteristiche con cui il tecnico, nella passata stagione, ha salvato il Lecce.

Il Verona è stato bravo a sfruttare un calcio d’angolo a dimostrazione di come, nel calcio di oggi, i piazzati rischiano di essere determinanti all’interno della partita. Chi ben comincia è sicuramente a metà dell’opera ma i ragazzi di Baroni non hanno ancora fatto nulla: serviranno ulteriori conferme e già la prossima partita, in casa contro la Roma, sarà un banco di prova importante per Bonazzoli e compagni.

Per raggiungere la salvezza serve una squadra attrezzata e il Verona, in questi ultimi giorni di mercato, vuole regalare al tecnico quei colpi che possono andare ad alzare il livello qualitativo della rosa. Occhio al centrocampo dove il Verona ha bisogno di un nuovo innesto e, da questo punto di vista, potrebbe arrivare un giocatore in grado di cambiare, in positivo, le sorti della squadra. Trattativa in fase avanzata.

Calciomercato Hellas Verona, Serdar vicinissimo: i dettagli

Come detto il Verona ha bisogno di rinforzare la rosa per avere più chance di salvezza; uno dei reparti da rinforzare è il centrocampo e, stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la società starebbe in fase avanzata per l’acquisto Suat Serdar.

Stiamo parlando del centrocampista classe 1997 in forza all’Hertha Berlino; giocatore che può portare soluzioni importanti al centrocampo del Verona specialmente dal punto di vista offensivo. Nella scorsa stagione, nonostante la retrocessione con il club di appartenenza, ha realizzato quattro gol in trentadue presenze.

Giorni decisivi, dunque, per una trattativa che potrebbe regalare a Marco Baroni un rinforzo importante in mezzo al campo; il tecnico ha bisogno di gente nuova e Serdar è il profilo ideale per permettere al suo Verona di avere più qualità in mezzo al campo. Un giocatore con queste caratteristiche può spostare, e non poco, il discorso relativo alla salvezza.