Nuovo terremoto societario, dimissioni del presidente: ora è UFFICIALE

Momento davvero difficile per una società storica del calcio italiano, arrivano le dimissioni del presidente: il comunicato ufficiale

E’ stata una estate piuttosto movimentata per il calcio italiano e non ha ancora finito di regalare sorprese. Purtroppo per i tifosi di alcune squadre, decisamente in negativo, con la situazione di un club storico sempre più complicata.

Dopo le note vicende, la Reggina non è riuscita a iscriversi al campionato di Serie B e adesso è seriamente a rischio la sua partecipazione anche alle serie minori. Si sta provando a mettere le basi almeno per una iscrizione in Serie D, ma intanto arrivano le dimissioni da parte del presidente Manuele Ilari. Ecco il comunicato ufficiale degli amaranto: “Dopo aver incontrato ieri mattina il sindaco Brunetti e il sindaco dell’area metropolitana Versace, il sottoscritto Manuele Ilari conferma la disponibilità a cedere le quote sociali agli investitori che saranno condivisi con le istituzioni comunali e metropolitane di Reggio Calabria. Comunico inoltre che rassegno con effetto immediato le dimissioni dal mio incarico”. Non c’è pace per il club calabrese, i tifosi sono in attesa di novità per uscire da un vero e proprio incubo.