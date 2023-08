Niente Juventus, Lukaku choc: la nuova destinazione è clamorosa

Dall’Inghilterra arrivano nuovi importanti aggiornamenti sul futuro di Romelu Lukaku: il belga potrebbe restare in Premier League

Lukaku or not Lukaku, that is the question. Il dubbio amletico circa il possibile approdo di ‘Big Rom’ alla Juventus, sia pur sottotraccia, continua a tenere banco in casa bianconera. Sebbene fino a questo momento non si siano ancora create le premesse per l’approdo in bianconero dell’attaccante belga, l’ex numero 9 dell’Inter continua ad avere in testa solo e soltanto la Juventus.

Per adesso, però, il Chelsea non ha aperto alle condizioni proposte dalla Juventus per imbastire lo scambio Vlahovic-Lukaku. La distanza tra richiesta ed offerta continua ad essere sensibile al punto che i londinesi hanno messo in stand-by l’affare, preferendo vagliare soluzioni alternative. I sondaggi esplorativi effettuati da Real Madrid e Tottenham, però, non hanno portato a sbocchi concreti così come le ricche proposte provenienti dall‘Arabia. Lukaku vuole soltanto la Juventus, forte di un accordo con i bianconeri trovato sulla base di un contratto triennale con opzione per il quarto anno a circa 9 milioni di euro netti a stagione. La strada, però, è ancora lunga e tortuosa e il tempo comincia a stringere.

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra: anche il West Ham su Lukaku

E così sorprende fino ad un certo punto l’ultima indiscrezione rilanciata dall’Inghilterra. Secondo quanto riferito da Caught Offside, infatti, sulle tracce di Lukaku si sarebbe messo anche il West Ham, a caccia dell’erede di Gianluca Scamacca.

Gli Hammers, che hanno provato in tempi e in modi diversi a capire la fattibilità dell’operazione Broja, avrebbero effettuato dei sondaggi per capire la disponibilità del Chelsea a lasciar partire Lukaku. Come ammesso dallo stesso Pochettino, le chances che il belga venga reintegrato in rosa sono ormai nulle. I londinesi, però, non hanno alcuna intenzione di abbassare le loro pretese e valutano il proprio attaccante non meno di 40 milioni di euro. Gli stessi che la Juve sarebbe disposta a mettere sul piatto, se il Chelsea alzasse il tiro per Vlahovic. Messaggio recepito dal West Ham: staremo a vedere se il club inglese affonderà il colpo nei prossimi giorni. La telenovela Lukaku non è ancora finiti: i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo.